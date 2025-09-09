"เจม-นันทวุฒิ" นักแข่งดาวรุ่งไทย ซิ่งเดือด! เก็บเพิ่ม 2 แต้ม ศึกฟอร์มูล่า ยูโรเปี้ยน

"เจม" นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับหนึ่งเดียวของไทยในศึกฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน ไล่แซงสุดเดือดตั้งแต่ต้นเกม ก่อนควบรถเข้าป้ายอันดับที่ 9 พร้อมเก็บเพิ่ม 2 คะแนน ที่สนามเรดบูลล์ ริง ประเทศออสเตรีย
การแข่งขัน ฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน แชมเปียนชิป บาย อัลปีน 2025 เข้าสู่สนามที่ 7 ดวลความเร็วกันที่ สนามเรดบูลล์ ริง ประเทศออสเตรีย สนามแข่งระดับฟอร์มูล่า วัน ความยาวต่อรอบ 4.326 กิโลเมตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันเรซที่ 2
นักขับดาวรุ่งไทยสังกัดทีม Trident ลงสนามด้วยความมุ่งมั่น หลังจบการแข่งขันเรซแรกในอันดับที่ 15 โดยในเรซที่ 2 นันทวุฒิ ยกระดับเวลาควอลิฟายด้วยการทำเวลาเข้ามาอันดับ 5 ของกลุ่มบี เวลาต่อรอบ 1 นาที 25.628 ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่ 9
ทันทีที่สัญญาณไฟออกสตาร์ทภายใต้เวลา 30 นาที บวก 1 รอบ นันทวุฒิ กดคันเร่งขยับได้ 1 อันดับหลังผ่านรอบแรก และหลังจากนั้นก็สวมหัวใจสิงห์ขับเคี่ยวกับ Nikita BEDRIN แบบล้อต่อล้อตลอดทั้งเรซ ก่อนที่จะซิ่งป้ายอันดับที่ 9 ได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนผู้ชนะเรซนี้ได้แก่ Pedro CLEROT นักขับจากบราซิล
นันทวุฒิ ในเรซนี้เก็บเพิ่มอีก 2 แต้ม รวมเป็น 10 คะแนนในตารางแชมเปียนชิป และถือเป็นการเก็บคะแนนสะสมได้เป็นสนามที่ 4 ในฤดูกาลนี้ ต่อจากการแข่งขันที่ มิซาโน่ อิตาลี, ฮังการอริง ฮังการี และพอล ริคาร์ด ฝรั่งเศส
ทั้งนี้ศึกฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน แชมเปียนชิป บาย อัลปีน 2025 สนามต่อไป จะขยับไปแข่งขันกันที่ คาตาลุนญ่า เซอร์กิต ประเทศสเปน ช่วงวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้นักแข่งหัวใจสิงห์จากประเทศไทยได้ที่แฟนเพจ Singha Motorsport Team Thailand