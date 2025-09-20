"ลิเวอร์พูล" ยันเอฟเวอร์ตัน 2-1 ยืดสถิติชนะ 5 เกมรวด

ลิเวอร์พูล เก็บชัยเกมที่ 5 ติดต่อกัน โดยเอาชนะ เอฟเวอร์ตัน คู่ปรับร่วมเมือง หวุดหวิด 2-1 ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ "เมอร์ซีย์ไซด์ ดาร์บี" ที่สนามแอนฟิลด์ วันเสาร์ที่ 20 กันยายน
แชมป์เก่า ครองบอลบุกตั้งแต่เขี่ยบอล นาที 10 โมฮาเหม็ด ซาลาห์ หยอดให้ ไรอัน กราเฟนแบร์ค ตวัดตามน้ำข้ามมือ จอร์แดน พิคฟอร์ด นายทวาร เสียบมุมเสาสอง ขึ้นนำ 1-0 ถัดมานาที 29 กราเฟนแบร์ค แทงทะลุช่องให้ ฮูโก เอกิติเก ยิงลอดขา พิคฟอร์ด หนีไปเป็น 2-0
เริ่มครึ่งหลัง ทีมของ เดวิด มอยส์ กดดันต่อเนื่องกระทั่งความพยายามสัมฤทธิ์ผลนาที 58 แจ็ค กรีลิช โยนข้ามมาเสาสอง อิลิมาน เอ็นดิอาย แปะให้ อิดริสซา เกย์ ตะบันด้วยขวา ไล่มาเป็น 1-2
"ทอฟฟีสีน้ำเงิน" คึกคักตามเสียงเชียร์ เน้นโจมตีด้วยบอลโยนทั้งโอเพน เพลย์ และลูกตั้งเตะ แต่แนวรับ "หงส์แดง" ช่วยกันต้านทานไว้ได้ จบเกม ลิเวอร์พูล เก็บเพิ่มเป็น 15 แต้ม จาก 5 นัด นำจ่าฝูง ขณะที่ เอฟเวอร์ตัน มี 7 แต้ม
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสสัน เบ็คเกอร์, เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก, อิบราฮิมา โคนาเต, มิลอส เคอร์เคซ, คอเนอร์ แบรดลีย์, โดมินิก โซบอสซ์ไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ค, ฮูโก เอกิติเก, โคดี กักโป, โมฮาเหม็ด ซาลาห์
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี, วิทาลี มิโคเลนโก, เจค โอ'ไบรอัน, เคียร์แนน ดิวส์บูรี-ฮอลล์, เจมส์ การ์เนอร์, อิดริสซา เกย์, เบโต, แจ็ค กรีลิช, อิลิมาน เอ็นดิอาย