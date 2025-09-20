กกท.บุก 2 ค่ายมวยไทยที่โปรตุเกส มอบป้าย SMG ชื่นชมหลายคนหน่วยก้านดีอนาคตไกล

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. บุก โปรตุเกส เยี่ยม 2 ค่ายมวยดังในลิสบอนมอบป้าย SMG รับรองมาตรฐาน “ปรีชา” ตะลึง นักเรียนมวยไทยแดนฝอยทองหน่วยก้านดี ฟันธงหากได้รับวิชาดีจะก้าวไปสู่นักมวยไทยในอนาคตได้
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2568 ซึ่งนับเป็นประเทศที่ 9 จากทั้งหมด 10 ประเทศที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมโปรโมทกีฬามวยไทย
โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท. ) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เดินทางไปตรวจมาตรฐานของค่ายมวย 2 แห่ง ในกรุงลิสบอน คือ ฟิตเนสยิม สตูดิโอ ที่มี ชูเอา ดิเอโก้ เป็นเจ้าของ กับ ไฟต์คลับ เอสโตริล เคโอ ทีม ที่มี อเล็กซานเด โลเปซ เป็นเจ้าของ พร้อมกับได้มีการมอบป้าย Standard Muaythai Gym หรือ SMG เพื่อรับรองการผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้กับทั้ง 2 ค่ายแห่งนี้ด้วย
นายปรีชา ลาลุน กล่าวว่า สาเหตุที่เรามาตรวจเยี่ยมทั้ง 2 ค่ายนี้ มาจากการที่เราได้คัดเลือกยิมที่ลงทะเบียนออนไลน์มาเป็นหลายร้อยยิม จนเราคัดจนเหลือรอบสุดท้ายเพียง 10 ยิม และ 2 ยิมนี้ก็ผ่านการพิจารณา เลยได้มาเยี่ยมชมสถานที่จริง ก็ปรากฏว่าได้ตามมาตรฐานทุกอย่าง มีนักเรียนที่มาเรียนมวยไทยในแต่ละคลาสจำนวนมาก อีกทั้งเราสังเกตและตรวจดูพบว่าอุปกรณ์มวยได้มาตรฐาน ซึ่งเชื่อนักเรียนที่มาเรียนใน 2 ยิมนี้ก็จะได้ฝึกซ้อมกับอุปกรณ์และครูฝึกตรงตามมาตรฐานแน่นอน
นายปรีชา ยังกล่าวต่อว่า จากการลงไปตรวจเยี่ยมนั้น จะเห็นว่าทั้ง 2 ยิมมีนักเรียนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต หรือคนวัยหนุ่ม วัยสาว ก็มาฝึกกัน ไปจนถึงการมาเรียนเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกก็มี เรารู้สึกดีใจที่มีเด็กๆมาเล่นมวยไทยกันเยอะ ได้มีเห็นอุปกรณ์ เห็นสนามแข่งก็เกิดแรงบันดาลใจ เชื่อว่าเด็กๆกลุ่มนี้ จะได้มีโอกาสมาประเทศไทย เพื่อมาเก็บเกี่ยววิชาต่อไป
“จากการดูแล้วเห็นเลยว่านักเรียนมวยที่นี่มีหน่วยก้านดี มีความแข็งแรงมาก มีสมรรรถภาพร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ และมีสัดส่วนร่างกายที่พร้อมเป็นนักกีฬามวยไทยได้ หากได้รับการฝึกที่ดีและถูกต้อง ก็สามารถก้าวไปเป็นนักมวยไทยได้เลย“ ปรีชา กล่าว
สำหรับโครงการมวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 ในด้านการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ที่มี แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9 และนำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ร่วมกันให้ความรู้ ทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปที่ฮ่องกง, บราซิล, อังกฤษ, สกอตแลนด์, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส , สเปน และ โปรตุเกส นับเป็นประเทศที่ 9 จากนั้นจะเดินทางไปประเทศสุดท้ายที่ออสเตรเลีย