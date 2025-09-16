รักบี้จัดพิธีเข้ารับพระราชทานเสื้อจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนลุยศึกเอเชียซีรีส์ 2025

ความเคลื่อนไหวของทีมรักบี้ 7 คนทีมชาติไทย ที่เตรียมลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย รายการ Asia Rugby Emirates Sevens Series 2025 ทั้งหมด 2 เลก โดยเลกแรกที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย.2568 และเลกสองที่ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.2568
ล่าสุด "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เรียกนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันครั้งสุดท้าย และได้ทำพิธีเข้ารับพระราชทานเสื้อจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า เป็นพิธีอันทรงเกียรติของกีฬารักบี้ทีมชาติไทย เพื่อเป็นขวัญให้แก่นักกีฬายามออกไปสู้ศึกระดับนานาชาติ ส่วน Asia Rugby Emirates Sevens Series ในครั้งนี้ ยอมรับว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันและการเพิ่มทีมมีผลกระทบกับทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงพอสมควร โดยเฉพาะทีมหญิงที่จะต้องรักษาอันดับ 3 เอเชียให้ได้ เนื่องจากจะมีผลต่อการเข้าไปแข่งเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ เพราะโควต้าเอเชียเหลือเพียง 1 ทีม ส่วนทีมชายเปิดมาก็อยู่สายแข็งเลย แต่ก็ต้องอยู่รอดให้ได้
ในครั้งนี้ทางเอเชียรักบี้ได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ มีการเพิ่มเป็น 12 ทีม จากเดิม 8 ทีม การแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 4 ทีม โดยทีมอันดับ 1 ของทุกกลุ่ม กับ ทีมอันดับ 2 ที่ดีที่สุด 1 ทีม จะเข้าไปแข่งรอบรองชนะเลิศทันที ซึ่งทีมหญิงแรงกิ้งอันดับ 3 เอเชีย ถูกจัดในทีมวาง อยู่กลุ่ม ซี มี ไทย, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์ และ อินเดีย ขณะที่ทีมชาย อยู่กลุ่ม บี มี ไทย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และ ศรีลังกา
สำหรับนักกีฬาทีมชาย มี 13 คนดังนี้ พชร พลปัถพี, จ่าเอกนพสิทธิ์ กลัดกระยาง, จ่าอากาศเอก ศรุต จันดา, ร้อยตำรวจโท อรรณพ อินพรม, เกิดเก้า เวชโชกิตติกร, ร้อยตำรวจเอก อัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์, ร้อยตำรวจเอก พีระพล ชูควร, รัชชานนท์ จิตต์ภาวนาสกุล, สิบตำรวจโท สดา ธีรเทียนวรกิจ, จ่าอากาศเอก ศิรวัฒน์ วิศิษฐ์กิตติกร, ร้อยตำรวจเอก วุฒิกร แก้วเขียว, ว่าที่ร้อยตำรวจโท ธณวิน ธนธนินทร์, ร้อยตำรวจเอก ยศกร วัชรคงศักดิ์
ส่วนนักกีฬาทีมหญิงมี 13 คนดังนี้ วรรณรี มีโชค, รัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์, ธนาภรณ์ หวลคิด, รักษิณา นาวาแก้ว, ธนัชพร หวานดี, นันทัชพร ยอดยา, พรรณพัสษา ใจจริม, นราทิพย์ มณีสัย, สลินดา แผ่ความดี, ภัณฑิรา ไชยเกตุ, เดียน อาคัวจา, ดารินทร์ จันทมาลา, พันธิตรา รักศิลป์