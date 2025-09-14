"บิว-ภูริพล" เข้าเส้นชัยอันดับ 7 จอดป้ายรอบตัดเชือก วิ่ง 100 ม. กรีฑาชิงแชมป์โลก 2025

กรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 100 เมตร ชาย “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดวัย 19 ปีของไทย ลงชิงชัยในรอบรองชนะเลิศ
ก่อนหน้านี้ ภูริพล ลงแข่งในรอบคัดเลือก ทำเวลาไป 10.15 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 4 ของฮีต พร้อมกับคว้าตั๋วเข้าสู่รอบตัดเชือกในฐานะอันดับ 4 ที่ทำเวลาดีที่สุด 3 อันดับแรก
โดยรอบรองชนะเลิศ จะคัดเอาอันดับ 1-2 ของแต่ละฮีต รวม 3 ฮีต 6 คน ไปรวมกับอันดับ 3 ที่ทำเวลาดีที่สุด 2 คน รวมเป็น 8 คน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ปรากฎว่า "บิว-ภูริพล" ที่ต้องลงแข่งขันในฮีตที่ 2 ร่วมกับนักวิ่งระดับพระกาฬ ทั้ง คีชาน ธอมป์สัน (จาเมกา), แฟร์กดิน็องด์ โอมันยาลา (เคนย่า) รวมไปถึง เคนเน็ธ เบดนาเร็ค (สหรัฐ) ก่อนที่เจ้าตัวจะเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 7 ด้วยสถิติ 10.17 วินาที ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย