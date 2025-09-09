ทีมชาติไทย U23 เฉือน มาเลเซีย 2-1 คว้าตั๋วลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย

วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สาม ทีมชาติไทย U23 ลงสนามพบกับ มาเลเซีย
สถานการณ์หลังผ่านสองนัดแรก ไทย มี 4 แต้มจากการชนะ มองโกเลีย และ เสมอ เลบานอน ส่วน มาเลเซียมี 3 คะแนน เกมนี้ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล วางยศกร บูรพา เป็นกองหน้าตัวเป้า พร้อมด้วย คคนะ คำยก, เสกสรรค์ ราตรี และ อิคลาส สันหรน
เริ่มเกม นาที 34 ยศกร บูรพา ดร็อปมารับบอลตรงกลางก่อนยกให้ เสกสรรค์ ราตรี หลุดกัปดักล้ำหน้า แล้วตวัดให้ คคนะ คำยก ยิงโล่งๆ เข้าไปให้ ทีมชาติไทย U23 นำก่อน 1-0
นาที 40 มาเลเซียได้ประตูตีเสมอจากลูกเตะมุม และเป็น อายซาร์ ฮาร์ดี้ ที่แปเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1
ครึ่งหลัง ไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยการส่ง ธนกฤต โชติเมืองปัก ลงไปเล่นแทน ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย
นาที 53 ไทยเกิอบได้ประตูอีกครั้งจากจังหวะที่ สิทธา บุญหล้า หยอดบอลให้ เสกสรรค์ ราตรี พักอกให้ คคนะ คำยก ยิงติดบล็อคออกหลังไป
นาที 54 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ยศกร บูรพา ให้บอลเสกสรรค์ ราตรี ปั่นด้วยขวา แต่ยังไปติดเซฟประตูของ มาเลเซีย
นาที 58 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ พลเอก มณีกร แทงให้ เสกสรรค์ ราตรี ครอสเข้ากลางให้ คคนะ คำยก ยิงออกไปนิดเดียว
นาที 65 ไทยเปลี่ยนตัวคนที่สองด้วยการส่ง ชวัลวิทย์ แซ่เล่าลงไปเล่นแทน อิคลาส สันหรน
หลังจากนั้นไทยยังบุกอย่างหนัก แต่เจาะไม่เข้า และนาที 75 ไทยเปลี่ยนตัวคนที่ 3 ด้วยการส่ง ชนภัช บัวพันธ์ ลงไปเล่นแทน สิทธา บุญหล้า
ไไทยยังพยายามเดินหน้าบุกอย่างหนัก และนาที 84 ก็มาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ยศกร บูรพา ทะลุช่องให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้าได้หลุดไปยิงด้วยซ้าย แต่ยังติดบล็อคอีก
นาที 86 คคนะ คำยก แทงให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า แต่งเข้าซ้ายยิงแต่ยังไปติดเซฟอีกครั้ง และไทยก็เปลี่ยนตัวคนสุดท้าย ส่ง สิรภพ วันดี ลงไปเล่นแทน เสกสรรค์ ราตรี
นาที 89 มาเลเซีย มาได้ลุ้นบ้างจากจังหวะหลุดขึ้นมาของ เฟอร์กัส เทียร์นีย์ แต่ ชมพัฒน์ บุญเลิศ ยังปัดออกหลังไปได้
ทดเจ็บนาทีที่ 2 ยศกร บูรพา ได้บอลก่อนไหลเข้ากลางให้ คคนะ คำยก ยิงเข้าไปให้ทีมชาติไทย นำ 2-1
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ทีมชาติไทย U23 เอาชนะ มาเลเซีย 2-1 พร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม เอฟ ด้วยการมี 7 คะแนนเท่ากับ เลบานอน แต่ประตูได้เสียดีกว่า และได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ซาอุดีอาระเบีย
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ชานนท์ ทำมา, เสกสรรค์ ราตรี (C), สิทธา บุญหล้า, คคนะ คำยก, ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย, ยศกร บูรพา, อิคลาส สันหรน, วาริส ชูทอง, พิชิตชัย เศียรกระโทก, พลเอก มณีกร, ชมพัฒน์ บุญเลิศ (GK)