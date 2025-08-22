เจ้าภาพ U23 ส่อวุ่น! ทรู บีจี สเตเดียม ยกเลิกสนาม AFC ก่อนแข่ง 1 สัปดาห์-สมาคมฯ เร่งหาสนามใหม่

สมาคมฟุตบอลฯ ปั่นป่วนหลังได้รับแจ้งจากจาก ทรู บีจี สเตเดียม ไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก (2026 AFC U-23 Asian Cup qualification) ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2568 นี้
ก่อนหน้านี้ เอเอฟซี ได้เดินทางมาตรวจสนามและประกาศยืนยันว่า ประเทศไทย จะใช้สนาม ทรู บีจี สเตเดียม เป็นสนามหลักในการจัดการแข่งขัน ซึ่งชาติต่างๆ ที่เข้าร่วม กลุ่ม F ทั้ง มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย รับทราบเตรียมแผนการจองโรงแรมและสนามฝึกซ้อมในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม เหลืออีกเพียง 1 สัปดาห์เศษ ล่าสุดทาง ทรู บีจี สเตเดียม ได้แจ้งต่อสมาคฯ ว่าสนามไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่งผลกระทบให้สมาคมฯ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและแจ้งไปยัง เอเอฟซี ถึงเรื่องดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสามารถขอเปลี่ยนสนามแข่งขันได้หรือไม่ และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยได้
โดย ขั้นตอนต่างๆ สมาคมฯ จะต้องดำเนินการหาสนามแข่งใหม่ และส่งเรื่องไปยังเอเอฟซี หรือ อาจต้องเชิญผู้แทนจากเอเอฟซี เดินทางเข้ามาตรวจสนามใหม่อีกครั้ง เมื่อได้รับการอนุมัติ จะต้องแจ้งทุกทีมที่เข้าแข่งขันให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากสนามไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อาจส่งผลกระทบต้องย้ายโรงแรมที่พัก สนามฝึกซ้อม ซึ่งด้วยระยะเวลาที่จำกัดอาจต้องลุ้นการพิจารณาของเอเอฟซีว่าจะชี้ขาดอย่างไร
ทั้งนี้ ทีมชาติไทย U23 อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยการแข่งขันรายการนี้ จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป