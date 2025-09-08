"เวอร์สแตพเพน" คว้าแชมป์ที่มอนซา ทุบสถิติเวลารวมเร็วสุด

แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน นักซิ่ง เรด บูลล์ เบรกความร้อนแรงของคู่หู แม็คลาเรน คว้าแชมป์รายการ อิตาเลียน กรังปรีซ์ ที่ประเทศอิตาลี วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน เวลารวมเร็วสุดของศึกฟอร์มูลา วัน
เวอร์สแตพเพน เจ้าของ โพล โพซิชัน ปิดฉากสุดสัปดาห์อันน่าอัศจรรย์ รวมทำสถิติเวลาต่อรอบดีสุดตลอดกาล รอบควอลิฟายวันเสาร์ที่ผ่านมา (6 ก.ย.) โดยเอาชนะ แลนโด นอร์ริส กับ ออสการ์ ปิแอสตรี 2 นักขับคู่ชิงแชมป์โลก ที่สนามมอนซา
ความหวังลุ้นแชมป์โลก 5 สมัยของ เวอร์สแตพเพน ค่อนข้างริบหรี่ โดยตามหลัง ปิแอสตรี ผู้นำคะแนนสะสม 94 แต้ม
เวอร์สแตพเพน ผู้ชนะด้วยเวลารวม 1 ชั่วโมง 13 นาที 24.325 วินาที เร็วกว่าสถิติเดิมของ มิชาเอล ชูมัคเกอร์ ทำไว้ 1 ชั่วโมง 14 นาที 19.838 วินาที กล่าว "มันน่ายินดีเหลือเกิน ผมคิดว่าเราเข้าพิตถูกจังหวะ และการติดตั้งยางฮาร์ดช่วงท้าย คุณสามารถยกระดับขึ้นอีกเล็กน้อย มันเป็นการทำงานอย่างยอดเยี่ยมของทุกคน"
"ผมคิดว่าทั้งสุดสัปดาห์นี้ เราทุ่มสุดตัว มันยิ่งกว่ามีความสุขสำหรับชัยชนะที่สนามแห่งนี้"
ปิแอสตรี เข้าเส้นชัยอันดับ 3 เก็บเพิ่ม 18 แต้ม รวมมี 324 แต้ม ทิ้งห่างอันดับ 2 นอร์ริส แค่ 31 แต้ม
ด้าน อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับหนึ่งเดียวของไทย สังกัด วิลเลียมส์ จบเรซอันดับ 7 เก็บเพิ่ม 6 แต้ม รวมมี 70 แต้ม ขยับขึ้นอันดับ 7 ของตาราง