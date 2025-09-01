"ปิแอสตรี" คว้าแชมป์ดัตช์ กรังปรีซ์ ม้วนเดียวจบ นำห่าง "นอร์ริส" 34 แต้ม

ออสการ์ ปิแอสตรี นักซิ่งสังกัด แม็คลาเรน คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ ดัตช์ กรังปรีซ์ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ส วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม ขณะที่ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน ขวัญใจเจ้าถิ่น จบอันดับ 2 และ แลนโด นอร์ริส เพื่อนร่วมทีมของ ปิแอสตรี ออกจากการแข่งขันช่วงท้าย
ปิแอสตรี เจ้าของโพล โพซิชัน ขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรกกระทั่งผ่านธงตาหมากรุก ที่สนามแซนด์เวิร์ต เซอร์กิต ฉลองชัยชนะเรซที่ 6 เฉพาะฤดูกาล 2025 เก็บเพิ่ม 25 แต้ม ทิ้งห่าง นอร์ริส 34 แต้ม บนตารางคะแนนสะสม ประเภทนักขับ
ไอแซ็ค ฮาฌาร์ นักซิ่งชาวฝรั่งเศส วัย 20 ปี สังกัด เรซซิง บูลล์ส สร้างเซอร์ไพรส์เข้าเส้นชัยอันดับ 3 กลายเป็นนักแข่งขึ้นโพเดียมอายุน้อยสุดอันดับ 5
ขณะที่ นอร์ริส พยายามไล่กวดเพื่อนร่วมทีม แต่ ปิแอสตรี ขับขี่อย่างเยือกเย็น และไม่มีข้อผิดพลาด กระทั่งเหลือ 6 รอบสุดท้าย นักแข่งสหราชอาณาจักร แจ้งต่อทีมงานผ่านวิทยุสื่อสาร มีควันออกจากห้องเครื่อง ออกจากการแข่งขันแบบดราม่า
ด้าน อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักแข่งหนึ่งเดียวของไทยสังกัด วิลเลียมส์ จบเรซอันดับ 5 ตามหลัง จอร์จ รัสเซลล์ จาก เมอร์เซเดส เก็บเพิ่ม 10 แต้ม รวมมี 64 แต้ม อยู่อันดับ 8 ของตารางคะแนนสะสม
เรซถัดไปจะย้ายมาประลองความเร็วกันต่อ รายการ อิตาเลียน กรังปรีซ์ ที่สนามมอนซา ประเทศอิตาลี วันที่ 7 กันยายน