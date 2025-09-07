"คานาฟ" ควง "หนิงเหยา" ไม่พลาดเป้าแชมป์สวิง "ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025"

ศึกสวิงเยาวชน "ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ-เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์ 2025" ลุ้นจนถึงหลุมสุดท้าย "คานาฟ" ควง "หนิงเหยา" ไม่พลาดเป้า ครองแชมป์ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ได้สำเร็จ พร้อมตีตั๋วแข่งที่สหรัฐเมริกา
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ "ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ-เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์" ทั้งประเภทชายและหญิง ลุ้นกันถึงพัตต์สุดท้าย แชมป์เป็นของ คานาฟ ซัวฮาน สวิงดาวรุ่งจากอินเดีย ส่วนฝ่ายหญิง ซู หนิงเหยา นำม้วนเดียวแต่รอบแรก คว้าแชมป์สำเร็จ โดยทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมสามวันเท่ากัน 6 อันเดอร์พาร์ 210 รับโทรฟี่ และตีตั๋วไปแข่งขันรายการ เอเจจีเอ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เล่น 13 ชาติแข่งขันในรายการนี้ เล่นสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568 ที่สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน แบบพาร์ 72 ผู้ชายเล่นระยะ 6,909 หลา และผู้หญิงเล่นระยะ 5,903 หลา จบรอบสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568
บริษัทโกลบอลกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ ผู้จัดการแข่งขัน เอเจจีเอ ไอพีเอส หรือ อเมริกัน จูเนียร์ กอล์ฟ แอสโซซิเอชั่น องค์กรจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนของสหรัฐอเมริกา จับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนจัดแข่งขัน รายการ "ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025" เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ได้พัฒนาฝีมือการเล่นอย่างมีมาตรฐาน ทั้งยังเป็นการเปิดทางสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการแนะแนวทางจากทีมโค้ชกอล์ฟของมหาวิทยาลัยดังจากสหรัฐฯ มาให้ความรู้กับนักกอล์ฟ และผู้ปกครอง รวมถึงจัด มินิ กอล์ฟ แคมป์ มอบเทคนิคการเล่นกอล์ฟให้กับน้องๆอย่างสนุกสนาน รายการนี้เล่นสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.68 ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน พาร์ 72 ผู้ชาย เล่นระยะ 6,909 หลา และผู้หญิง เล่นระยะ 5,903 หลาโดยแชมป์รายการนี้รับสิทธิ์ร่วมแข่งขันทุกรายการของ เอเจจีเอ (American Junior Golf Association) ของสหรัฐอเมริกา
ในวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 ก.ย.68 ลุ้นแชมป์กันสนุกตื่นเต้นทั้งประเภทชายและหญิง ท่ามกลางพายุฝนที่ตกลงมาจนทำให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวถึงสองครั้งในช่วงบ่าย ประเภทชาย จบด้วยชัยชนะของ คานาฟ ซัวฮาน ดาวรุ่งวัย 16 ปี จากอินเดีย ผู้นำจากรอบก่อนชิงชนะเลิศ ทั้งที่รอบนี้จบเข้ามาด้วยอีเวนพาร์ แต่สกอร์รวมสามวันรวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 เพียงพอสำหรับการคว้าโทรฟี่ใบนี้ โดยลุ้นกันพัตต์สุดท้ายที่หลุม 18 พาร์ 5 คานาฟ เซฟพาร์
ขณะที่ อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล นักกอล์ฟชาวไทย ที่ไล่บี้ขึันมาอยู่อันดับ 2 และรอพัตต์อีเกิ้ลที่หลุมนี้เพื่อเก็บสองแต้มหวังลุ้นเพลย์ออฟ และทำได้แค่เบอร์ดี้ จบด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 คว้ารองแชมป์มาครอง ส่วนอันดับ 3 ไดอิชิ ฮายาชิ จากญี่ปุ่น สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 ตามมาด้วย ราล์ฟ เรียน บาติกัน จากฟิลิปปินส์ คว้าอันดับ 4 สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 และ คัง กอน จากเกาหลีใต้ คว้าอันดับ 5 ร่วมกับ กฤษภาส ฮามิลตัน จากอังกฤษ จบเกมนี้นักกอล์ฟที่อยู่ 5 อันดับแรก ไม่รวมเสมอรับดาวคนละ 12 ดวงจาก เอเจจีเอ ด้านผู้เล่นอันดับท็อป 10 ได้รับ 8 ดวง ท็อป 15 ได้รับ 4 ดวง และท็อป 50 เปอร์เซ็นต์ ได้รับ 1 ดวง
คานาฟ ซัวฮาน เผยหลังจบเกมว่า "รู้สึกภูมิใจที่คว้าแชมป์สำเร็จ ยอมรับว่าตื่นเต้น เพราะการแข่งต้องหยุดไปถึงสองครั้งทำให้เกมไม่ต่อเนื่อง และ อิทธิ์ชพัฒน์ ทำสกอร์จี้ติด โชคดีที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จ และดีใจที่คว้าโอกาสแข่งขันในรายการ เอเจจีเอ ของสหรัฐฯ"
ทางด้านประเภทหญิง ซู หนิงเหยา สวิงสาววัย 15 ปี จากจีน นำแบบม้วนเดียวจนจบ และคว้าแชมป์รายการนี้ด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 วันสุดท้าย สตาร์ทเกมเก้าหลุมแรกเป็นเบอร์ดี้ฟรี และเสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 5 พาร์ 5 รอบเก้าหลุมสุดท้ายทำอีเกิ้ลที่หลุม 10 พาร์ 5 ตีสองออนพัตต์ไกล 12 หลาลงหลุมต่อด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 11 พลาดเสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 12 พาร์ 4 ตีตกน้ำ เก็บเบอร์ดี้ที่หลุม 14 ตามด้วยเสียโบกี้ที่หลุม 15 พาร์ 3 จบรอบ 1 โอเวอร์พาร์ 73 แชมป์นี้ได้สิทธิ์แข่งขันในรายการ เอเจจีเอ ที่สหรัฐอเมริกา
หลังเกม ซู หนิงเหยา เผยว่า "ตื้นเต้นวันนี้ตีเสียเยอะมาก แต่ก็สนุกที่ได้เล่นกับเพื่อนใหม่ๆ แม้ว่าผลงานจะไม่เป็นไปตามเป้า ดีใจที่ได้แชมป์ ขอบคุณ เอเจจีเอ ที่จัดทัวร์นาเม้นท์นี้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วย"
ขณะที่ ภทรณิฎาร์ พลมณี นักกอล์ฟวัย 16 ปี เป็นสาวไทยผลงานดีสุดคว้าอันดับ 2 โดยรอบวันสุดท้าย ทำอีเวนพาร์ 72 รวม 3 วัน 5 อันเดอร์พาร์ 211 โดยมี ณัทชารีย์ คุณปสุต วัย 14 ปีจากไทย คว้าอันดับ 3 สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 ทั้งสองคนรับดาวจาก เอเจจีเอ คนละ 12 ดวง, อันดับ 4 ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล จากไทย สกอร์รวม 3 วัน 2 อันเดอร์พาร์ 214 และ กุนตัส คอร์ สันธุ จากอินเดีย อยู่อันดับ 5 ร่วม สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 216 ทั้งคู่รับดาว 8 ดวง สำหรับผู้เล่นจบอยู่ท็อป 10 ได้รับ 4 ดวง และท็อป 50 เปอร์เซ็นต์ ได้รับ 1 ดวง
พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายมนตรี หาญใจ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟประเภทหญิง และนายอดิศักดิ์ สุนทรส กรรมการผู้จัดการ สปอร์ต กรุ๊ป เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟประเภทชาย มีทีมโค้ชดังจากมหาวิทยาลัยของฃสหรัฐฯ เจสัน เอตเซน โค้ชจาก เอเจจีเอ, สกอตต์ วอร์เลย์ จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี, เกร็ก โรเบิร์ตสัน อดีตโค้ชมหาวิทยาลัย เพอร์ดู, มหาวิทยาลัย เคนท์ สเตต และมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา สเตต และ ลิซซี สเรอร์ โค้ชจากมหาวิทยาลัย ยังส์ทาวน์ สเตต รวมถึง "โปรบูม" ปราชญ์ รัตนกูล ผู้อำนวยการแข่งขัน และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน