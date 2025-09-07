“ธันยากร“ เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์ “สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025”

“โปรโมห์” ธันยากร ครองผา ทำเบอร์ดี้ในการดวลเพลย์ออฟ เอาชนะ อมรินทร์ กรัยวิเชียร คว้าแชมป์แรกในรอบ 7 ปี ในการแข่งขัน “สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025” ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568
ในการเล่นรอบสุดท้าย “โปรโมห์” ธันยากร ทำเพิ่ม 6 อันเดอร์ ขณะที่อมรินทร์ ผู้นำร่วมรอบสาม ทำอีก 5 อันเดอร์ จบสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 20 อันเดอร์ ก่อนที่ธันยากรจะทำเบอร์ดี้ในการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกที่หลุม 18 พาร์ 5 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 450,000 บาท ในรายการแข่งขันที่โคแซงชั่นระหว่างออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และไทยแลนด์พีจีเอทัวร์
ธันยากร คว้าแชมป์รายการที่ 3 ในออลไทยแลนด์ฯ และเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีโดยก่อนหน้านี้ทำได้ในรายการ “สิงห์ พานาโซนิค ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2016” และ รายการ “สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2018” ส่วน “โปรเรย์” อมรินทร์ ที่รับเงินรางวัลครั้งนี้จำนวน 285,000 บาท นั้น ถือเป็นการพ่ายเพลย์ออฟอีกครั้งหลังจากฤดูกาลที่แล้วพ่ายต่อ กัมลาส นาเมืองรักษ์ ในรายการ “เอดีที-ออลไทยแลนด์ พาร์ทเนอร์ชิพ โทรฟี่ 2024” ที่ภูเก็ต
ธันยากร ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยการตามผู้นำร่วม 1 สโตรก ทำ 2 อันเดอร์ ใน 9 หลุมแรกจาก 3 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ ก่อนที่จะเก็บ 4 เบอร์ดี้ติดต่อกันตั้งแต่หลุม 13-16 จบรอบ 6 อันเดอร์
“จุดเปลี่ยนเริ่มจากหลุม 13 ที่ไดร์ฟไปชนเสาไฟทางซ้ายแล้วเด้งมาอยู่กลางแฟร์เวย์ ถือว่าโชคดี แล้วก็เริ่มทำได้ 4 เบอร์ดี้ติดกันครับ ส่วนความมั่นใจช่วงนี้เป็นผลมาจากการได้มีโอกาสลงเล่นในสนามที่ยากทำให้มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือทั้งการไดร์ฟและพัตต์ได้ดีมากขึ้น” ธันยากร กล่าว
ฐนน วรรณศรีจันทร์ ผู้นำร่วมรอบสาม จบอันดับ 3 สกอร์รวม 19 อันเดอร์ หลังจากทำเพิ่มรอบสุดท้ายอีก 4 อันเดอร์ จาก 5 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ รับเงินรางวัล 165,000 บาท
อันดับ 4 ร่วม เป็นของ ชัพชัย นิราช และสุทธินนท์ ปัญโญ ที่สกอร์รวมคนละ 18 อันเดอร์ โดยรอบสุดท้ายชัพชัยทำเพิ่มถึง 7 อันเดอร์ ขณะที่สุทธินนท์ ปิดท้าย 4 อันเดอร์ รับเงินรางวัลคนละ 109,725 บาท
รางวัลศุภพร มาพึ่งพงศ์ ซึ่งมอบให้นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีผลงานดีที่สุดเป็นของ เหงียน ทวน อันห์ นักกอล์ฟเวียดนาม ซึ่งจบอันดับ 27 ร่วม สกอร์รวม 10 อันเดอร์
รายการต่อไปของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จะเป็นการแข่งขัน รายการ “สิงห์ คลาสสิก 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนาม รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2568