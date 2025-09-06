ฝนถล่มก็ไม่หวั่น! "คานาฟ-ซู หนิงเหยา" จ่อแชมป์ ศึกสวิงเยาวชน "ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025"

รอบ 2 ศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ "ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025" พายุฝน ทำให้เกมต้องหยุดชะงักชั่วคราว แต่ยังแข่งจนจบทุกรุ่น ประเภทหญิง ผู้นำไม่เปลี่ยนมือ "ซู หนิงเหยา" สาวจีนวัย 15 ปี เก็บอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137 ส่วนประเภทชาย "คานาฟ ซัวฮาน" นักกอล์ฟดาวรุ่งวัย 16 ปีจากอินเดีย ทำเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 138 จ่อแชมป์รายการนี้ทั้งคู่ มีแต้มทิ้งอันดับ 2 เท่ากัน อยู่สองสโตรก
บริษัทโกลบอลกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ ผู้จัดการแข่งขัน เอเจจีเอ ไอพีเอส หรือ อเมริกัน จูเนียร์ กอล์ฟ แอสโซซิเอชั่น องค์กรจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนของสหรัฐอเมริกา จับมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนจัดแข่งขันรายการ "ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025" เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ได้พัฒนาฝีมือการเล่นอย่างมีมาตรฐาน ทั้งยังเป็นการเปิดทางสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการแนะแนวทางจากทีมโค้ชกอล์ฟของมหาวิทยาลัยดังจากสหรัฐฯ มาให้ความรู้กับนักกอล์ฟ และผู้ปกครอง รวมถึงจัด มินิ กอล์ฟ แคมป์ มอบเทคนิคการเล่นกอล์ฟให้กับน้อง ๆ อย่างสนุกสนาน รายการนี้เล่นสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.68 ที่สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยแชมป์รายการนี้รับสิทธิ์ร่วมแข่งขันทุกรายการของเอเจจีเอ (American Junior Golf Association) ของสหรัฐฯ และมีรางวัลเป็นดาวจาก เอเจจีเอ แบ่งชาย-หญิง ดังนี้ ผู้เล่นประเภทชายจบอยู่อันดับท็อป 5 ได้รับ 12 ดวง ท็อป 10 ได้รับ 8 ดวง ท็อป 15 ได้รับ 4 ดวง และท็อป 50 เปอร์เซ็นต์ ได้รับ 1 ดวง ด้านผู้เล่นประเภทหญิงจบอันดับท็อป 3 ได้รับ 12 ดวง ท็อป 5 ได้รับ 8 ดวง ท็อป 10 ได้รับ 4 ดวง และท็อป 50 เปอร์เซ็นต์ ได้รับ 1 ดวง
การแข่งขันรอบวันที่ 2 เกมต้องหยุดเล่นในเวลา 12.32 น. เนื่องจากมีฝนตก และเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศจนอาจมีอันตรายกันผู้เล่น ก่อนกลับมาแข่งขันอีกครั้งในเวลา 13.40 น. โดยประเภทชาย ผู้นำเปลี่ยนมือเมื่อ คานาฟ ชัวฮาน นักกอล์ฟดาวรุ่งวัย 16 ปี จากอินเดีย ขึ้นนำเดี่ยว ทำเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 ด้วยอีเกิ้ลที่หลุม 9 พาร์ 5 ชอตสามชิพลงจากระยะ 30 หลา และทำอีก 3 เบอร์ดี้ที่หลุม 1, 3 และ 16 พลาดเสียโบกี้ที่หลุม 2, 7 และ 15 จบสองวันด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 138
หลังเกม คานาฟ ชัวฮาน เผยว่า "เป็นรอบที่ดี จบด้วยการทำอันเดอร์สนามกับสภาพอากาศแบบนี้ และมีโชคกับอีเกิ้ลที่หลุม 9 ด้วย ในรอบวันสุดท้ายพยายามเล่นในเกมของตัวเอง และมีสมาธิกับการเล่นให้มากที่สุด สำหรับทัวร์นาเม้นท์นี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกอล์ฟกับโอกาสไปแข่งขันกอล์ฟที่สหรัฐฯ"
ขณะที่ กฤษภาส ฮามิลตัน นักกอล์ฟจากอังกฤษ อยู่อันดับ 2 รอบนี้ทำเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 5 เบอร์ดี้จากหลุม 1, 6, 8, 9 และ 18 เสีย 1 โบกี้ที่หลุม 12 สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 ทางด้าน อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล และ เทรฟเว่อร์ เคอร์นิงแฮม สองนักกอล์ฟไทย อยู่อันดับ 3 ร่วม ด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 2 อันเดอร์พาร์ 142 ส่วน อัชวันต์ ศรีวัสตาวา ผู้นำวันแรกจากอินเดีย อยู่อันดับ 5 ร่วมกับ ราล์ฟ เรียน บาติกัน กับ แซคคารี เอเดน วิลลาโรมัน จากฟิลิปปินส์ และ ไดอิชิ ฮายาชิ จากญี่ปุ่น สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 143
ทางด้านประเภทหญิง ซู หนิงเหยา นักกอล์ฟสาวจากจีน วัย 15 ปี ยังรักษาตำแหน่งผู้นำเหนียวแน่น ทำเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 6 เบอร์ดี้ที่หลุม 2, 5, 9, 11, 13 และ 16 พลาดเสียโบกี้ที่หลุม 3 และ 6 จบสกอร์รวมสองวัน 7 อันเดอร์พาร์ 137
ซู หนิงเหยา เผยว่า "ใน 6 หลุมแรก เก็บแต้มไม่ได้ทั้งที่ทำ 2 เบอร์ดี้แต่เสีย 2 โบกี้คืนง่ายๆ จึงต้องมีสมาธิมากขึ้น มาเล่นได้ดีขึ้นใน 12 หลุมที่เหลือ ทำเพิ่มอีก 4 เบอร์ดี้ได้น่าพอใจ สองหลุมสุดท้ายมีฝนตกต้องหยุดเล่นเสียดายเก็บได้แค่พาร์ทั้งที่มีโอกาส วันสุดท้ายขอให้ทำได้ตามเป้า คือการตีอันเดอร์สนามให้ได้ทุกวัน"
ส่วน ภทรณิฎาร์ พลมณี เป็นสาวไทยผลงานดีสุดอยู่อันดับ 2 สตาร์ทเกมรอบนี้ทางด้านหลุม 10 เซฟพาร์ใน 8 หลุมแรก เกมมาเปลี่ยนเมื่อทำอีเกิ้ลได้ที่หลุม 18 พาร์ 5 ตีชอตสองออนกรีนพัตต์ไกลจากระยะเกือบ 30 ฟุตลง รอบ 9 หลุมหลังเก็บอีก 2 เบอร์ดี้ติดที่หลุม 5 และ 6 พลาดเสียโบกี้ที่หลุม 7 จบด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวม 2 วัน 5 อันเดอร์พาร์ 139
ภทรณิฎาร์ เผยหลังจบเกมว่า "ช่วงแรก ๆ ต้องเล่นด้วยหัวไม้สาม แต่เผื่อระยะไม่ค่อยได้ เมื่อเล่นไประยะหนึ่งกลับมาเล่นได้ดีขึ้นรอบนี้ตีออนกรีนเยอะมากพัตต์ไม่ดีเท่านั้น วันสุดท้ายพยายามอยู่กับเกมของตัวเองเล่นให้สนุกเหมือนสองวันที่ผ่านมา"
ณัทชารีย์ คุณปสุต นักกอล์ฟวัย 14 ปี รอบนี้ทำสกอร์ต่ำสุดจากผลงาน 5 เบอร์ดี้เป็นโบกี้ฟรี จบด้วย 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141
ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ และ กชกรณ์ นิ่มนวล อยู่อันดับ 4 ร่วม สกอร์รวมเท่ากัน 2 อันเดอร์พาร์ 142 ตามด้วยนักกอล์ฟในกลุ่มอันดับ 6 ร่วมคือ ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ, ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล และ พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ สกอร์รวมเท่ากัน 3 โอเวอร์พาร์ 147 จบรอบตัดตัวนักกอล์ฟหญิงเข้ารอบสุดท้ายที่ผลงานสกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 เหลือผู้เล่น 26 คน
สำหรับรอบสุดท้ายมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย.นี้ ออกสตาร์ตพร้อมกันทางหลุม 1 และหลุม 10 ประเภทชาย เริ่มเวลา 07.45 น. กลุ่มผู้นำเล่น เวลา 08.48 น. และประเภทหญิง เริ่มกลุ่มแรก เวลา 07.00 น. และกลุ่มผู้นำ ออกเวลา 07.36 น. แฟนกอล์ฟสามารถเข้ามาชมการแข่งขัน และให้กำลังใจน้อง ๆ ได้ทุกวัน หรือรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกวันผ่าน แอปฯ เอไอเอส เพลย์ หรือทางเพจ Facebook : The Junior Golf Series