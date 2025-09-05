"เมสซี" รับสภาพอายุมากแล้ว เปรยถอนลุยฟุตบอลโลก

ลิโอเนล เมสซี กองหน้ากัปตันทีม กระชากอารมณ์แฟนๆ หลังลงเล่นแมตช์สุดท้าย ที่ประเทศอาร์เจนตินา ถล่ม เวเนซูเอลา 3-0 วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (4 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ปลุกกระแสอาจไม่ได้ร่วมทีมลุยฟุตบอลโลก 2026
เมสซี เหมา 2 ประตู และ เลาตาโร มาร์ติเนซ ดาวยิงสังกัด อินเตอร์ มิลาน บวกเพิ่มอีก 1 ลูก ขณะที่พลพรรค "ฟ้าขาว" จบการแข่งขันแมตช์อย่างเป็นทางการสุดท้ายอย่างสวยหรู ที่สนามเอสตาดิโอ โมนูเมนทัล กรุงบัวโนส ไอเรส
อดีตนักเตะ บาร์เซโลนา และ ปารีส แซงต์ แชร์แมง ให้สัมภาษณ์ถึงการลงเล่นฟุตบอลโลก ซัมเมอร์หน้า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก "ด้วยอายุของผม สิ่งที่เหมาะสมสุด คือ ผมอาจไม่ได้เล่น"
"ผมเคยสัมผัสความรู้สึกแตกต่างกันมานานบนสนามแห่งนี้ ผมมีความสุขทุกครั้งเมื่อรับใช้ อาร์เจนตินา กับเพื่อนร่วมทีม เราสนุกกับการแข่งขันครั้งแล้วครั้งเล่า ผมมีความสุขมาก การจบแมตช์อย่างที่ควรจะเป็นที่นี่ มันเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอด"
"หลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับความรักจาก บาร์เซโลนา มานาน และความฝันของผม คือ ได้รับความรักจากที่นี่เช่นกัน ที่บ้านเกิดของผม และเพื่อนร่วมชาติของผม ผมจะจดจำสิ่งดีๆ ทั้งหมด ความทรงจำดีๆ ทั้งหมดไม่ใช่ว่าใครจะได้รับง่ายๆ และจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้น"
"จากนั้นผมได้รับมัน และผู้เล่นบางคนในทีมทั้งชุดปัจจุบันและอดีต ทุกอย่างที่เราอยู่ด้วยกันสวยงามเสมอ วันนี้เป็น 3 แต้มสุดท้ายที่สนามแห่งนี้"
ถึงแม้ เมสซี วัย 38 ปี กระหายติดธงลุย ฟุตบอลโลก 2026 แต่ขอประเมินสภาพร่างกายก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ "เหมือนที่ผมเคยบอกไว้เกี่ยวกับฟุตบอลโลก ผมไม่คิดว่าผมจะได้เล่นอีก 1 สมัย เพราะอายุของผม เราเกือบมาถึงจุดนั้นแล้ว ผมตื่นเต้นและอยากเล่น ผมขอดูร่างกายแบบวันต่อวันว่า ผมรู้สึกอย่างไร"
"ผมพยายามรู้สึกว่าตัวเองพร้อม แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เมื่อคุณรู้สึกดี ผมจะเล่นด้วยความสนุก แต่เมื่อผมไม่รู้สึกดี ผมจะไม่มีเกมที่ดี ดังนั้นผมเลือกไม่เล่นดีกว่าถ้าผมไม่พร้อม ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับ ฟุตบอลโลก"
"ผมยังต้องเล่นสโมสรจนจบซีซัน และผมจะเข้าพรีซีซัน ยังมีเวลาเหลือ 6 เดือน ดังนั้นเราจะทราบว่าผมรู้สึกอย่างไ หวังเป็นอย่างยิ่งผมจะมีพรีซีซันที่ดีปี 2026 และจบซีซันนี้ด้วยผลงานที่ดี แล้วค่อยตัดสินใจ" เมสซี ทิ้งท้าย