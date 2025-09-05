"อุรุกวัย-โคลอมเบีย" ถล่ม 3-0 "ปารากวัย" เจ๊า 0-0 ตีตั๋วบอลโลก 26

อุรุกวัย ผ่านควอลิฟาย ฟุตบอลโลก 2026 โดยเอาชนะ เปรู ขาดลอย 3-0 วันพฤหัสบดีที่่ผ่านมา (4 ก.ย.) ที่กรุงมอนเตวิเดโอ ขณะที่ โคลอมเบีย ถล่ม โบลิเวีย สกอร์เดียวกัน
ปารากวัย การันตีโควตาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก หลังเสมอ เอกวาดอร์ ทีมที่ผ่านคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 0-0
ด้าน บราซิล และ อาร์เจนตินา แชมป์เก่า ผ่านรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ เรียบร้อยแล้ว เช่นกัน
อุรุกวัย แชมป์โลก 2 สมัย ปี 1930 และ 1950 ต้องการเพียง 1 แต้ม เพื่อการันตีสิทธิ์แบบอัตโนมัติ และพา มาร์เซโล บิเอลซา กุนซือประสบการณ์สูง กลับสู่ทัวร์นาเมนต์อีกครั้ง
เกมนี้ "จอมโหด" ได้ประตูจาก โรดริโก อากีร์เร นาที 14, จอร์เจียน เดอ อาร์ราสคาเอตา นาที 58 และ เฟเดริโก บิญาส นาที 80
บิเอลซา วัย 70 ปี เคยคุม "ฟ้าขาว" ลุยศึกฟุตบอลโลก 2002 ตามด้วยคุม ชิลี เข้ารอบน็อกเอาท์ ปี 2010 ก่อนพ่ายแก่ บราซิล 0-3
นอกจากนี้ โคลอมเบีย ยังคว้าตั๋วลุยฟุตบอลโลก ด้วย 3 แต้มสำคัญเหนือ โบลิเวีย 3-0
ฮาเมส โรดริเกวซ ตัวรุกจอมเก๋าวัย 34 ปี และซูเปอร์สตาร์ประจำทัวร์นาเมนต์ ปี 2014 ปลดล็อกนาที 31 จอน คอร์โดบา ยิงทิ้งห่าง 2-0 นาที 74 และ ฮวน เฟร์นานโด ควินเตโร ตอกฝาโลงนาที 83
สถานการณ์ล่าสุด การแข่งขันรอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ ได้ 6 ทีมเข้ารอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติ โดยเหลือ 1 โควตาเพลย์ออฟระหว่าง เวเนซูเอลา กับ โบลิเวีย