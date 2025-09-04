"อนิซิโมวา" ดูคลิปชิงวิมเบิลดัน ปลุกแรงฮึดคิดบัญชี "สวิอาเท็ก"

อแมนดา อนิซิโมวา นักเทนนิสหญิงชาวอเมริกัน เผยตนดูวิดีโอย้อนหลังความปราชัยอย่างย่อยยับ ศึกวิมเบิลดัน รอบชิงชนะเลิศ สร้างแรงบันดาลใจเอาชนะ อิกา สวิอาเท็ก จาก โปแลนด์ รายการ ยูเอส โอเพน รอบ 8 คนสุดท้าย วันพุธที่ 3 กันยายน
53 วันก่อน สวิอาเท็ก มือ 2 รายการ ต้อน อนิซิโมวา ขาดลอย 6-0, 6-0 ครองแชมป์ที่ออลล์ อิงแลนด์ คลับ กรุงลอนดอน ครั้งแรกของอาชีพ
อย่างไรก็ตาม อนิซิโมวา งัดฝีมือที่แท้จริง ชำระแค้น 6-4, 6-3 ที่มหานคร นิว ยอร์ก
อนิซิโมวา มือ 8 รายการ กล่าว "ฉันดูไฮไลท์ย้อนหลัง มันน่าเจ็บปวดอย่างที่มันเป็น เพียงเพื่อสังเกตฉันจะแก้ไขอย่างไร และมีอะไรผิดปกติ พอฉันดูจบ ฉันต้องรีบลบมันออกจากความคิด"
นับตั้งแต่เบรกจากการแข่งขันเพื่อเยียวยาสุขภาพจิต ทัศนคติของ อนิซิโมวา วัย 24 ปี ต่อความผิดหวังบนสนามเปลี่ยนไป
"ฉันรู้สึกว่าสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ถ้าย้อนไปไม่กี่ปีก่อน ฉันคงทำได้ไม่ดีเท่าแมตช์นี้ ฉันอาจจะตำหนิตัวเองมากกว่า หรือยึดติดกับความพ่ายแพ้ไปอีกนาน"
"ฉันตั้งเป้ากับตัวเองและอาจรวมถึงคนอื่นๆ หากคุณมีความคิดแง่บวกบนสนาม คุณจะได้ผลการแข่งขันที่ดี" อนิซิโมวา ทิ้งท้าย