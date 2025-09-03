นักกีฬาเรือพายช็อก พบศพซุกกระเป๋าโผล่สนามซ้อม

เกิดเหตุสะเทือนขวัญเมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 3 กันยายน 2568 ร.ต.ท.มินทราทิตย์ ทองใส รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งว่าพบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัยลอยอยู่ในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของ นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน, พิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี (พฐ.), แพทย์เวร และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เข้าตรวจสอบกระเป๋าผ้าขนาดใหญ่สีดำ ยี่ห้อ King Safari พบถูกล่ามโซ่เหล็ก กุญแจล็อกแน่นหนา ใช้เคเบิลไทร์รัดเพิ่มอีก 4 จุด และล็อกซิปกระเป๋า 1 จุด ภายในมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง
เมื่อเปิดกระเป๋าพบศพหญิงสาวไม่ทราบสัญชาติ อายุประมาณ 30 ปี สวมกางเกงขาสามส่วนสีครีม ไม่สวมเสื้อ ร่างขดอยู่ภายใน สภาพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 วัน แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบบาดแผลบนร่างกายได้ชัดเจน
ร.ท.เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ตนและเพื่อนนักกีฬากว่า 20 คน เดินทางมาซ้อมตามปกติ แต่ระหว่างซ้อมในลู่สุดท้ายกลางอ่าง พบกระเป๋าต้องสงสัยลอยอยู่ จึงช่วยกันลากขึ้นฝั่งและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หลังเปิดออกพบเป็นศพหญิงสาว ทำให้ทุกคนช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตและติดตามผู้ก่อเหตุ พร้อมส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการตาย