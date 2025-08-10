เศร้า! พบซาก “โลมาอิรวดี” เกยตื้นสมุทรปราการ สภาพเน่ามาก คาดติดอวนก่อนตาย

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบซากโลมาอิรวดีเพศผู้โตเต็มวัย ความยาวกว่า 2 เมตร น้ำหนักราว 100 กิโลกรัม หลังพบเกยตื้นบริเวณแนวเขื่อนกันคลื่น ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ตรวจพบรอยกากบาทคล้ายตาอวนบนลำตัว แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ เนื่องจากสภาพซากเน่าเสียอย่างหนัก
วันนี้ (10 ส.ค.) เพจ“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ”ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน หรือ ศวทบ.ได้รับแจ้งพบซากโลมาเกยตื้นบริเวณแนวเขื่อนกันคลื่น ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทางเจ้าหน้าที่ศวทบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบพบเป็นซาก “โลมาอิรวดี” เพศผู้ โตเต็ม ความยาว 242 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สภาพซากเน่ามาก ผิวหนังลอกหลุด ตาถลน อวัยวะเพศ และลำไส้ดันออกจากช่องท้อง
โดย ทางเจ้าหน้าที่ ศวทบ.ได้ทำการชันสูตรซากโลมาอิรวดีดังกล่าวพบว่า ฟันสึกถึงคอฟัน ผิวหนังพบรอยกากบาทคล้ายตาอวนบริเวณลำตัวด้านซ้าย มีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ พบการคั่งเลือดบนผิวปอดส่วนล่าง พบเศษอาหารในกระเพาะอาหารเล็กน้อย อวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าสลาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุการตาย เนื่องจากสภาพซากเน่ามาก และไม่พบความผิดปกติที่อาจเป็นสาเหตุการตายได้