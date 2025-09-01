โล้บ-เฟอรารี คว้าแชมป์สนาม 2 รุ่น Cadet B รายการ TrueVisions – Toyota Junior Kart Championships 2025

"โล้บ" ด.ช.ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค -
"เฟอรารี่" ด.ญ.พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์
คว้าแชมป์สนาม 2 รุ่น Cadet B รายการ TrueVisions – Toyota Junior Kart Championships 2025 อายุ 8–9 ปี และ อายุ 10-11 ปี
แข่งขันกันวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ณ สนามรถคาร์ทพีระ เซอร์กิตต์ พัทยา ที่ผ่านมา
การแข่งขันรถคาร์ทเยาวชน TrueVisions – Toyota Junior Kart Championships 2025 สนามที่ 2 ปิดฉากลงอย่างเข้มข้น ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุก และเสียงเชียร์จากผู้ชมรอบสนาม ผลการแข่งขันปรากฏว่า
• ด.ช.ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค (ขับรถหมายเลข 95) ทำผลงานโดดเด่น ขับเข้าที่ 1 คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ และแชมป์ในกลุ่มอายุ 8-9 ปี ไปครอง
• ส่วน ด.ญ.พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ (ขับรถหมายเลข 99) โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นกัน คว้าแชมป์ในกลุ่มอายุ 10-11 ปี ไปครองด้วยเช่นกัน
ชัยชนะครั้งนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของนักแข่งเยาวชนทั้งสองคน ที่ต่างพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้รุ่นมือใหม่ Cadet B ยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ความสนใจมากที่สุด ด้วยการแข่งขันที่สูสีและน่าติดตามในทุกสนาม
สรุปผลการแข่งขัน รุ่น คาเดทบี 8-9 ปี
อันดับ 1 ด.ช.ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค หมายเลข 95
อันดับ 2 ด.ช.กิตติกวิน จันทร์คูณ หมายเลข 93
อันดับ 3 ด.ญ.ณัฏฐภรณ์ ชัยรุ่งเรือง หมายเลข 46
อันดับ 4 ด.ช.ธรรศฌ์ปกรณ์ ทิมแดง หมายเลข 4
อันดับ 5 ด.ช.ทูต้า มิน เซท หมายเลข 64
อันดับ 6 ด.ช.ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง หมายเลข 16
อันดับ 7 ด.ช.อชิระ เพี้ยนภักตร์ หมายเลข 77
อันดับ 8 ด.ช.ชวินวิชญ์ อัศวลาภนิรันดร หมายเลข 45
อันดับ 9 ด.ช.ชยุตม์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หมายเลข 90
อันดับ 10 ด.ช.ณัฐดนัย หวังใจสุข หมายเลข 88
อันดับ 11 ด.ช.ภัทรพล ปั้นงาม หมายเลข 59
อันดับ 12 ด.ช.โชติธนินท์ อิทธิอัครารัตน์ หมายเลข 44
สรุปผลการแข่งขัน รุ่น คาเดทบี 10-11 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ ขับรถหมายเลข 99
อันดับ 2 ด.ช.ภูมิภาฅิน พิศลพูล หมายเลข 8
อันดับ 3 ด.ช.ร็อคเซิ่น จิวาลักษณ์ หมายเลข 21
อันดับ 4 ด.ช.ตฤณ เกษมทรัพย์ หมายเลข 3
ติดตามศึกรถคาร์ทเยาวชน รายการ ทรูวิชั่นส์ – โตโยต้า จูเนียร์คาร์ท แชมป์เปี้ยนชิพ สนามที่ปิดท้าย ซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 โดยได้รับการสนับสนุนจาก โตโยต้า , ทรูวิชั่นส์ , โตโยต้าธนบุรี , และ ส.นภา กรุ๊ป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการฯ
LINE ID : @2w19 / โทร. 085-174-8800