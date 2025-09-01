เคที ยูไนเต็ด คว้าแชมป์สนามคัดเลือกรอบสุดท้าย "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" ที่ชลบุรี

มาถึงรอบคัดเลือกสนามสุดท้าย สำหรับฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ 26 ที่ "สิงห์" ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศในการจัดการแข่งขัน โดยสนามที่ 10 ของการแข่งขันรอบคัดเลือก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่สนาม ศรีราชา อารีน่า จ.ชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 100 ทีม
รอบชิงชนะเลิศสนามนี้ กลายเป็นการเจอกันเองของทีมจากกรุงเทพมหานคร ก่อนที่ เคที ยูไนเต็ด จะคว้าแชมป์ไปหลังชนะ บางกะปิ เอฟซี 3-0
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะฟุตบอลเหมือนเช่นเคย โดยแชมป์ในสนามที่ 10 ประกอบด้วย เจ้าพ่อฟรีคิก ณัฏฐภาส กลิ่นเกษร จากทีม ลูกจอมพล , โกลมือกาว เหมรัศมิ์ แจ้งไพร จากทีม ท่าข้ามพิทยาคม A และ มิดฟิลด์สกิล กฤษณพัฒน์ เหมราช จากทีม พัทยา ยูไนเต็ด
"สิงห์ จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ 26 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะมีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่สนาม บีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ คลอง 3 จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งกับโครงการคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะจากนักฟุตบอลระดับอาชีพ ที่จะมาเปิดประสบการณ์ในเล่นเตะฟุตบอลน้องเยาวชนอีกด้วย
โดย 10 ทีมสุดท้าย ที่จะแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยประกอบด้วย เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, พิชญบัณฑิต, วชิราลัย, นาจานศึกษา, นนท์ประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, กรุงเทพคริสเตียน A, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่, ศีขรภูมิพิสัย และ เคที ยูไนเต็ด