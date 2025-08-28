NBA และ AIS จับมือถ่ายทอดสดการแข่งขัน NBA ทุกแมตช์สำคัญ เริ่มฤดูกาล 2025–26

The National Basketball Association (NBA) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ผู้ให้บริการดิจิทัลและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือระยะยาวในการถ่ายทอดการแข่งขัน NBA ผ่าน AIS PLAY บริการวิดีโอสตรีมมิงของ AIS โดยจะนำเสนอการแข่งขัน NBA ครอบคลุมทุกแมตช์สำคัญ ให้แฟนบาสเกตบอล ชาวไทยได้รับชม เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล 2025-26 ซึ่งจะเปิดฉากในวันอังคารที่ 21 ตุลาคมนี้ ตามเวลาสหรัฐอเมริกา
AIS PLAY เตรียมเปิดช่องกีฬาเฉพาะกิจ มอบสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจได้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน NBA ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ไมโม่เทค จำกัด บริษัทในเครือ เอไอเอส โดยจะถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งเกมในฤดูกาลปกติ, รอบเพลย์ออฟ, รอบชิงแชมป์สาย (Conference Finals), NBA All-Star และ NBA Draft เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล 2026-27 เป็นต้นไป และจะถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ NBA (NBA Finals) แบบปีเว้นปี
แฟนๆ บาสเกตบอลชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันและรายการจาก NBA ผ่าน AIS PLAY ได้โดยการสมัครใช้บริการและดาวน์โหลดแอป AIS PLAY ผ่าน App Store และ Google Play บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจการสมัครสมาชิกและการรับชม สามารถติดตามได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ AIS PLAY
นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ AIS กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ NBA ลีกบาสเกตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุดของโลก ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำของ AIS PLAY แพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวมความบันเทิงและกีฬาครบวงจร นอกจากจะเติมเต็มความหลากหลายของคอนเทนต์ระดับโลกแล้ว ยังทำให้แฟนบาสเกตบอลชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ NBA อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ผ่านโครงข่ายอัจฉริยะทั้งมือถือและเน็ตบ้านคุณภาพสูง เพื่อขยายฐานแฟน NBA และสนับสนุนการเติบโตของกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย”
เวย์น ชาง (Wayne Chang) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย NBA กล่าวว่า “AIS มีวิสัยทัศน์ร่วมกับเราในการยกระดับวงการกีฬาบาสเกตบอลและ NBA ในประเทศไทย ด้วยศักยภาพเครือข่ายที่ครอบคลุมของ AIS เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขยายการเข้าถึงการแข่งขัน พร้อมส่งมอบประสบการณ์การรับชมที่น่าสนใจที่จะทำให้แฟนๆ ชาวไทยได้ใกล้ชิดกับทีมและผู้เล่น NBA ที่พวกเขาชื่นชอบมากยิ่งขึ้น"
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NBA ได้ที่ NBA.com, ดาวน์โหลด NBA App และติดตาม NBA บน Facebook, X, Instagram และ TikTok.