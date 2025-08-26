ก้านเหล็กสาว 144 คน ลงดวลไทยแอลพีจีเอฯ ที่นครนายก

นักกอล์ฟสาว 144 คนพร้อมลงแข่งขันศึกไทยแอลพีจีเอทัวร์ รายการ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งจะเปิดฉากดวลรอบแรกวันพุธที่ 27 สิงหาคมนี้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดศึก สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2025 แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟสตรีร่วมชิงชัยมากเป็นประวัติการณ์ถึง 144 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 106 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 38 คน นำโดยชลชีวา วงษรัศม์ มือหนึ่งไทยแอลพีจีเอฯ และแชมป์สนาม 4 และกัญจน์ บรรณบดี แชมป์สนาม 6 ซึ่งล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศในไชน่าแอลพีจีเอที่กวางตุ้ง
ทางด้านนักกอล์ฟสมัครเล่นนำโดย วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ มือสมัครเล่นโลกอันดับ 39 วัย 16 ปี และนัจ- กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล มือ 63 สมัครเล่นโลก เจ้าของแชมป์สนาม 2 รวมถึง เล ชุค อัน ทีมชาติเวียดนามวัย 17 ปี ดีกรีแชมป์ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันรอบแรก (27 ส.ค.) แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย โดยกลุ่มแรกของรอบเช้าจะออกทางด้านหลุม 1 และหลุม 10 เวลา 06.30 น.ส่วนรอบบ่ายจะออกสตาร์ทที่หลุม 1 และหลุม 10 เวลา 11.10 น.