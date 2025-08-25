ส.บอล โยกใช้สนาม "ธรรมศาสตร์ สเตเดียม" จัดชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี ได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม แทนสนามปทุมธานีสเตเดียม จัดการแข่งขัน AFC U23 Asian Cup 2026 Saudi Arabia Qualifiers รอบคัดเลือก กลุ่ม F ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1–9 กันยายน 2568 แล้ว
ตามที่ สมาคมฯ ได้ยื่นเรื่องด่วน ขอเปลี่ยนสนามแข่งขัน ไปยัง เอเอฟซี เนื่องจากสนาม ปทุมธานี สเตเดียม ไม่พร้อมใช้งาน จึงได้เปลี่ยนไปใช้ สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม ที่มีศักยภาพความพร้อม เคยผ่านการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ และรายการของ AFC ในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การแข่งขันระดับ FIFA ‘A’ Match, AFC U17 Asian Cup Final ตลอดจนการแข่งขัน AFC Champions League Two หลายนัด ผ่านการรองรับการแข่งขันตามมาตรฐานสูงสุดที่เอเอฟซีกำหนด
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
#Matchday1
🇹🇭ไทย U23 พบ มองโกเลีย U23🇲🇳
📅วันที่ 3 กันยายน 2568
⏰เวลา 19.30 น.
🏟️ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
#Matchday2
🇱🇧เลบานอน U23 พบ ไทย U23🇹🇭
📅วันที่ 6 กันยายน 2568
⏰เวลา 19.30 น.
🏟️ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
#Matchday3
🇹🇭ไทย U23 พบ มาเลเซีย U23 🇲🇾
📅วันที่ 9 กันยายน 2568
⏰เวลา 19.30 น.
🏟️ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
สำหรับ การแข่งขันรายการนี้ จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป