82 เยาวชนไทยสุดเจ๋ง ลุ้นทุนการศึกษารวม 200,000 บาท พร้อมกรมธรรม์สุขภาพกว่า 5 ล้านบาท สานพลังความเชื่อมั่น ‘Know You Can’

บริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมคัดเลือกรอบไฟนอล โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy Season 5” หลังจากเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้จัดการคัดเลือกสนามสุดท้ายเพื่อหาผู้มีสิทธิ์เข้ารอบ โดยในวันนี้มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมกว่า 600 คน และถูกคัดเหลือเพียง 82 คน เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมกรมธรรม์ประกันสุขภาพโรคร้ายแรงมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท
การคัดเลือกรอบไฟนอลครั้งนี้ ดำเนินการโดย โค้ชเก๋ วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ ผู้ฝึกสอนระดับ A License และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งได้ทำหน้าที่เฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น ขณะเดียวกันยังได้รับเกียรติจาก คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีปิดและมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งต่อกำลังใจให้เยาวชนก้าวตามความฝัน ภายใต้แนวคิด “Know You Can”
รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่:
1) นายวิภูสิทธิ์ ศรีจันทร์
2) นาย ศิรวิชญ์ คงประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3) นายธีรวัฒน์ ศรีหาบุตร
4) นายพีรวัฒน์ ลอยจันทร์เเจ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามกีฬากลาง ทุ่งบูรพา จ.อุบลราชธานี
5) นายพิภพภัทร จิตรงาม
6) นายชินดนัย เวียงคำ ภาคเหนือ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี
7) เด็กชายปุณวัชร ภานุมาศ ภาคใต้
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
8) นายนฤเบศ กระสายสี
9) นายถิรธนา คุปตะนาวิน ภาคกลาง
สนามบุณยะจินดา กรุงเทพมหานคร
10) เด็กชายสุรชัย เซมา แสดงทักษะความสามารถผ่านคลิปสั้น 3 นาที
โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬา และยังเป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
Facebook: Hearts in Action Volunteers
LINE OA: @ktaxa-u15
โทรศัพท์: 080-393-0808 หรือ 1159