ส.กีฬาทางน้ำทุ่มงบกว่า 2.3 ล้านบาท ส่งเงือก-ฉลามซีเกมส์ซ้อมต่างประเทศ

"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติการส่งนักว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 9 คน ได้แก่ “เงือกเนย” กมนชนก ขวัญเมือง ไปเก็บตัวที่ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 17 วัน งบประมาณ 268,000 บาท “ฉลามไวน์” นวพรรษ วงค์เจริญ, “ฉลามหนุน” ต้นน้ำ กันตีมูล, “เงือกออย” เสาวนีย์ บุญอำไพ, “เงือกมีอา” มีอา มิลลาร์, “เงือกมาเรีย” มาเรีย เนดเดลกา พร้อมผู้ฝึกสอนอีก 1 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน ไปเก็บตัวที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระยะเวลา 28 วัน งบประมาณ 817,600 บาท
“เงือกหมอนอิง” เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก ไปเก็บตัวที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระยะเวลา 30 วัน งบประมาณ 146,100 บาท “เงือกฟ้า” นภัสวรรณ จริตกล้า และผู้ฝึกสอน 1 คน ไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 2 เดือน งบประมาณ 403,662.29 บาท และ “เงือกจอย” เจนจิรา ศรีสอาด กับผู้ฝึกสอน 1 คน ไปเก็บตัวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเวลา 90 วัน งบประมาณ 700,000 บาท รวมงบประมาณในการส่งไปเก็บตัวต่างประเทศทั้งสิ้น 2,335,362.29 บาท
นอกจากนั้นยังมีการอุนมัติงบประมาณในการฝึกซ้อมตามสโมสรต้นสังกัด และการจัดแคมป์ฝึกซ้อมประจำเดือน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท
โค้ชตึก กล่าวว่า แผนการเดินทางไปฝึกซ้อมในต่างประเทศนั้น ได้ให้นักกีฬาความหวังเหรียญซีเกมส์แต่ละคนได้วางแผนให้สมาคมพิจารณา ซึ่งมองเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาทุกคนในช่วง 6 เดือนสุดท้ายก่อนจะไปลุ้นเหรียญทองซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้ โดยได้มีการติดตามผลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด ซึ่งก็จะมีการกลับมาประเมินกันอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมในต่างประเทศ และกลับมาเข้าแคมป์ในประเทศต่อไป
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยกีฬาว่ายน้ำจะใช้สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เป็นสังเวียนแข่งขัน ซึ่งอยู่ในช่วงการรีโนเวทให้ได้มาตรฐานสากลในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้