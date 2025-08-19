“ออสมาร์” ไม่หวั่น “บุรีรัมย์” ปรับทัพเยอะ - “ศุภชัย” ชี้ทีมต้องเก็บ 3 แต้ม ประเดิม SHOPEE CUP

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน รายการ “SHOPEE CUP 2025/26” กลุ่มเอ นัดแรก “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า มีคิวเปิดสนามบุรีรัมย์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ยักษ์แดง” สลังงอร์ เอฟซี ดีกรีรองแชมป์ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย ซึ่งจะฟาดแข้งกันในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 คิกออฟเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ทางไทยรัฐ ทีวี (ช่อง 32), AIS PLAY และYouTube : BG Sports
ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568 ณ ห้องแถลงข่าวสนามบุรีรัมย์ สเตเดียม ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันของทั้ง 2 ทีม โดย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มี ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าตัวเก่ง เข้าร่วมงานแถลงข่าว
โดย ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา เปิดถึงความพร้อมว่า เผยว่า “สวัสดีทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับหน้าที่โค้ชของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในเกมฟุตบอลระดับนานาชาติ อีกครั้ง ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีช่วงปรีซีซั่นที่ดี แต่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเรายังคงมีการบ้านหลายอย่างที่ต้องปรับให้ทีมดีขึ้น แน่นอนว่าการเล่นในบ้านเกมพรุ่งนี้เราไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากเก็บ 3 คะแนน เพื่อแฟนบอล ผมหวังว่าพรุ่งนี้แฟนบอลจะเข้ามาเชียร์พวกเราเต็มสนาม”
ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องของขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้น แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาติเกือบทั้งหมด พร้อมขนาดไหนกับการสู้รายการระดับนานาชาติ กุนซือปราสาทสายฟ้า ชาวบราซิล เผยว่า “แน่นอนผมไม่ได้หวังแค่รายการ SHOPEE CUP นี้ แต่ความคาดหวังของทีมในปีนี้ค่อนข้างสูงในรายการระดับนานาชาติ อย่างที่ผมบอกไปตอนนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลเราต้องใช้เกมการเล่นในการปรับนักเตะให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เราต้องใช้เวลาในการเล่นร่วมกัน นักเตะจะได้มีความเข้าใจกัน และกันมากยิ่งขึ้น มันจะได้ผลงาน และผลการแข่งขันที่ดี”
ทำการบ้านคู่แข่งอย่าง สลังงอร์ เอฟซี มามากน้อยขนาดไหน เพราะเขามีนักเตะไทย และคริกอร์ โมราเอส อดีตนักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมทีมอยู่ “สลังงอร์ เอฟซี ก็คล้าย ๆ กับเรา เพราะเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเกมอย่างเป็นทางการแค่ 3 เกม เท่าที่เราทำการบ้านมาเขาเล่นหลัง 5 คน กองกลาง 4 คน มันค่อนข้างที่จะเจาะยาก แต่เกมนี้เราต้องครองบอลให้ดี และไม่เสียบอลง่าย คุมจังหวะการเล่นโต้กลับของคู่แข่งให้ได้”
“การเปลี่ยนแปลงทีมของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เราคนนอกมองอาจจะเป็นเรื่องแปลก แต่ในมุมของคนในมันคือการเปลี่ยนแปลงให้ทีมดีขึ้น และเราจะมีออฟชั่นในการเล่นระหว่างทีมมากขึ้น มันจะทำให้ทีมของเรามีคุณภาพการเล่นที่ดีขึ้น ต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายในเรื่องการจัดการทีม แต่เราต้องหาทาง หาออฟชั่น 11 ผู้เล่นคนแรกที่ดีที่สุดของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” กุนซือเจ้าของ 4 แชมป์ฤดูกาล 2024/25 กล่าวทิ้งท้าย
ส่วน ศุภชัย ใจเด็ด เผยถึงความคาดหวังในเกมวันพรุ่งนี้ ร่วมถึงการป้องกันแชมป์รายการนี้ว่า “แน่นอนเราเป็นแชมป์เก่า เราก็ต้องการที่จะรักษาแชมป์รายการนี้ไว้อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่รายการนี้ แต่รวมถึงถ้วยในประเทศ เราอยากจะรักษาถ้วย SHOPEE CUP เอาไว้ให้อยู่ที่บุรีรัมย์ต่อไป”
“ผมก็ดีใจนะครับที่จะได้เจอนักเตะไทยทั้ง พิชา อุทา และเควิน ดีรมรัมย์ รวมถึงและคริกอร์ โมราเอส นักเตะไทยเราเคยซ้อมด้วยกันในทีมชาติไทย และเจอกันในเกมไทยลีก คงมีโอกาสได้พูดคุยกัน แต่เรื่องในสนามเราต้องเต็มที่ทั้ง 2 ทีม และอย่าง คริกอร์ เพื่อนร่วมทีมเก่า เรารู้ว่าเขามีศักยภาพมากขนาดไหน เราก็ต้องทำการบ้าน และระมัดระวังเรื่องการเล่นโต้กลับ ผมจะพยายามทำงานร่วมกับทีมมากที่สุด เชื่อว่าเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุก เชื่อว่าเกมพรุ่งนี้แฟนบอลจะเข้ามาเต็มสนาม เพราะเป็นเกมแรกของเราในบ้าน ก็อยากฝากทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเรา เชื่อว่าเกมพรุ่งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของถ้วยใบนี้ เราจะเก็บ 3 คะแนนให้ได้”