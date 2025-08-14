ยามาฮ่า สนับสนุน เมืองทอง ยูไนเต็ด ลุยศึกไทยลีกฤดูกาล 2025-2026 เปิดตัวแข้งดังลุ้นทะยานสู่ความสำเร็จ เป้าทวงบัลลังก์ไทยลีก

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด พร้อมด้วยแข้งดัง ในงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ภายใต้แคมเปญ “RISE of the KIRIN” กิเลนผยอง...ทะยานสู่ความสำเร็จยุคใหม่
ในปีนี้ เมืองทอง ยูไนเต็ด จัดเต็มเสริมแกร่งนักเตะต่างชาติ พร้อมขุนพลนักเตะไทยตัวเก๋านำโดย ทริสต็อง โด, สรวิทย์ พานทอง, กษิดิ์เดช เวทยาวงศ์ และนักเตะทีมชาติไทยอย่าง กรวิชญ์ ทะสา, ปุรเชษฐ์ ทอดสนิท, ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ, กรกฏ พิพัฒน์นัดดา และ คคนะ คำยก เป็นกำลังสำคัญในศึกไทยลีก 2025-2026
โดยยามาฮ่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ และการคว้าแชมป์ต่าง ๆ ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2007 รวมการสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปี 18 ติดต่อกัน เพื่อต่อยอดกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง ที่ทางบริษัทฯ ผลักดันและให้ความสำคัญมาโดยตลอด
สำหรับการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ประจำฤดูกาล 2025-2026 มีขึ้น ณสนามธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เมืองทอง เมื่อเร็ว ๆ นี้
