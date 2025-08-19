สมราคา วิลินกร คว้าแชมป์โบว์ลิ่งไทยแลนด์ทัวร์ครั้ง ที่ 2

เฮนรี่-วิลินกร เกล็ดแก้ว นักทอยแก่นชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้าแชมป์ โบว์ลิ่งรายการประปานครหลวง ไทยแลนด์โบว์ลิ่งทัวร์ 2025 ครั้งที่ 2 ไปครอง ด้วยการเอาชนะ เบส-ชนสรณ์ วุฒิ ไป 185-166 คะแนน รับเงินรางวัล 40,000 บาท
การแข่งขันโบว์ลิ่งรายการประปานครหลวง ไทยแลนด์โบว์ลิ่งทัวร์ 2025 ที่ บลูโอ ริธึมแอนด์โบวล์ เมเจอร์รัชโยธิน ซึ่งเป็น การแข่งขัน ครั้งที่ 2
กติกาการแข่งขัน ใช้ระบบการแข่งขันแต้มจริง โดยไม่กำหนดแต้มเฉลี่ย และใช้ระบบแต้มต่อของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
ในการแข่งขันครั้งแรก แชมป์ตกเป็นของ ลภัสดนับ ชูแสง นักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ วันที่ 9-20 ธ.ค. นี้
การแข่งขันรายการนี้ จะแข่งทั้งหมด 6 รอบ คัดนักกึฬาทั้งหมด 11 คน เข้าไปแข่งในรอบสเต็ปเรดเดอร์ เพื่อหาแชมป์รายการนี้
โดยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เฮนรี่-วิลินกร เกล็ดแก้ว นักทอยแก่นชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สามารถเอาชนะ เบส-ชนสรณ์ วุฒิ ไป 185-166 คะแนน รับเงินรางวัล 40,000 บาท อันดับ 2 ชนสรณ์ วุฒิ รับเงินรางวัล 20,000 บาท อันดับ 3 ทีม-ชนาธิป เปรมปรีด์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท อันดับ 4 ภูมินทร์ กลั่นบิดา รับเงินรางวัล 5,000 บาท อันดับ 5 ภูธน บุษปนิกรกุล รับเงินรางวัล 5,000 บาท
สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งรายการประปานครหลวง ไทยแลนด์โบว์ลิ่งทัวร์ 2025 สนามต่อไป เป็นการแข่งขันครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายในประเทศของปีนี้ ก่อนจะเริ่มการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยครั้งที่ 3 จะมีขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2568 ที่ บลูโอ ริธึมแอนด์โบวล์ เมเจอร์รัชโยธิน
ด้าน บดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ ผู้ฝึกสอนโบว์ลิ่งทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้ ได้นักกีฬาโบว์ลิ่งทั้งทีมชายและทีมหญิงครบแล้ว ชาย 4 คน หญิง 4 คน ที่จะพร้อมลงแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 9-20 ธ.ค.นี้ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ เป็นดาวรุ่ง เลือดใหม่ แต่ทุกคนพยายามเต็มที่ เพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายเหรัยญทอง
นักกีฬาโบว์ลิ่งชาย มี 2 คน ณภัทร บุษปนิกรกุล และ ศุภกฤต วันทาสุข ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม มาแล้ว ร่วมกับรุ่นพี่ เบนซ์-อรรณพ อารมณ์สราญนนท์ และ โจ้-ญาณพล ลาภอาภารัตน์ ที่เป็นนักกีฬา ที่คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ส่วนอีก 2 คน ลภัสดนัย ชูแสง และ วิลินกร เกล็ดแก้ว เพิ่งแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ครั้งนี้ เป็นครั้งแรก
นักกีฬาโบว์ลิ่งหญิง มี ปิ่นมนัส คำชัยภูมิ และ ชวกร วุฒิ ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ส่วน ภัทรนันธ์ พึ่งจิตต์ประไพ และ รมิตา สารทอง ติดทีมชาติแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เป็นครั้งแรก