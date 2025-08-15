ประเดิม 6 แชมป์แรก กว๊านพะเยา “โตโยต้า - ทูดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" สนามชิงชนะเลิศ

ระเบิดความมันส์บนพื้นน้ำแล้ว!!! รอบชิงชนะเลิศศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “TOYOTA - 2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025” (โตโยต้า - ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025) สนามชิงชนะเลิศ ทัพนักซิ่งเจ็ตสกีจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมกว่า 130 คน จาก 45 ทีม ในทุกภาคทั่วประเทศ มุ่งหน้าขึ้นเหนือเข้าร่วมชิงชัยที่ “กว๊านพะเยา” ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2568 ซึ่งเจ้าภาพจังหวัดพะเยา โดยพ่อเมืองนายรัฐพล นราดิศร ผนึกกำลังกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพะเยา และมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จัดทัวร์นาเมนต์สุดอลังการ วันแรกของการแข่งขันฯ มีการชิงชัยกันถึง 6 รุ่นประเภทเจ็ตสกีจับเวลาสลาลม สองเยาวชนคนเก่ง #959 ด.ช.ภัทรนนท์ บุตรแสงดี ควงคู่ #44 ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ โชว์ฟอร์มขั้นเทพ ทำเฟอร์เฟคเกมส์ คว้าดับเบิ้ลแชมป์ เมืองพะเยา บวกแชมป์ประเทศไทยฤดูกาล 2025
สนามชิงชนะเลิศ ของศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ทูดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" (TOYOTA - 2W WATERJET PRO TOUR 2025 – Championship Round ) ได้ฤกษ์ระเบิดความมันส์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมนี้ ณ กว๊านพะเยา” ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งรายการนี้ทาง WGP#1 เจ้าของลิขสิทธิ์ระดับโลกของคนไทยแท้ ๆ ได้ให้สิทธิ์การจัดการแข่งขัน แก่ บริษัท เอเชี่ยนมัลติสปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมมือและสนับสนุนผลงานให้กับ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ (TJSBA) เพื่อให้ใช้ผลการแข่งขันรายการนี้ เป็นสถิติแชมป์ประเทศไทย และใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยหรืออื่น ๆ ตามที่สมาคมฯ กำหนด
15 สิงหาคม 2568 วันแรกของการแข่งขันฯ เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ รุ่นจับเวลาสลาลมของรุ่นเยาวชน และรุ่นมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 6 รุ่น
●น้อง “นะโม” #959 ด.ช.ภัทรนนท์ บุตรแสงดี ล้มแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุด “น้องภู” #212 ด.ช. ธนากร เสริมชีพ โดยทำเวลาได้ดีที่สุด 1.30.52 นาที และ 1.34.99 นาที เก็บ 40 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์ สนามที่ 4 พะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ ของฤดูกาล 2025 ในรุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. SKI 1100 STOCK
●รุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. WOMEN SKI 1100 STOCK #44 ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ จากทีม YAMAHA HERO JET RACING ทำเวลาได้ดีที่สุด 1.41.79 นาที และ 1.45.93 นาที กวาด 40 คะแนนเต็ม ประเดิมขึ้นโพเดียมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ สนามพะเยาและแชมป์ประเทศไทย คนใหม่ประจำปี 2025 ของรุ่นนี้
●ในส่วนของรุ่นใหม่ป้ายแดง 1-LAP SLALOM UNIVERSITY 17 - 22 YRS. SEADOO SPARK STANDARD ประเภทเจ็ตสกีจับเวลาระดับมหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันเป็นปีแรก ในสนามที่ 4 นี้มีนักกีฬาปัญญาชน ทั้งชายและหญิง รวม 19 คน จาก 13 มหาวิทยาลัย ลงล่าแชมป์ ผลปรากฎว่า นักแข่งจากวิทยาลัยนานาชาติมหิดล นายนนทพันธ์ โจวทำเวลาได้ดีที่สุด 1.42.05 นาที และ 1.44.35 นาที คว้าแชมป์เมืองพะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทย คนแรกของรุ่นนี้
●รุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. SEADOO SPARK STOCK แชมป์เมืองพะเยา ตกเป็นของน้อง “ฮั่งตู๋” ด.ช.กัณภณฑ์ เพ็ชรคูเวียง ซึ่งทำคะแนนสะสมได้มากที่สุด 37 แต้ม ส่วนแชมป์ประเทศไทยฤดูกาล 2025 ตกเป็นของ #T46 ด.ช.ณัฐกรณ์ สมจิตต์ มีคะแนนสะสมทั้ง 4 สนามอยู่ที่ 187 คะแนน
●รุ่น JUNIOR 8-13 YRS. WOMEN SEADOO SPARK STOCK น้อง “แบมบี๋” #23 ด.ญ.ปณิสรา ทวิพัฒน์ พลิกเกมส์ กลับมาชนะ #352 ด.ญ.ชญาภา ปลอดจง ด้วยการทำเฟอร์เฟคเกมส์ มี 40 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์เมืองพะเยา แต่ #352 ด.ญ.ชญาภา ปลอดจง มีคะแนนสะสมทั้ง 4 สนามอยู่ที่ 233 คะแนน คว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2025 ในรุ่นนี้ไปครอง
●รุ่น 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13 YRS. SEADOO SPARK STANDARD น้อง “เตชิน” #11 ด.ช.เตชภณ แสงเทียนประไพ ทำเวลาได้ดีที่สุด 1.34.23 นาที พลิกกลับมาชนะ #212 ด.ช.ธนากร เสริมชีพ เก็บ 37 คะแนน ขึ้นโพเดี้ยมยืน 1 เมืองพะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ ประจำฤดูกาล 2025 ในรุ่นนี้เช่นกัน
สำหรับรายการ “TOYOTA - 2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025” สนามชิงชนะเลิศ “กว๊านพะเยา” ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ในวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2568 นี้ สนับสนุนโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, TOYOTA MOTOR THAILAND, 2W, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ, YAMAHA, Siam watercraft, MCOT HD 9, Freedom Racing, WGP#1 Waterjet World Grand Prix, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 1, จังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา และสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
แฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ต และเจ็ตสกี สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข่าวสาร ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" (TOYOTA - 2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025) สนามชิงชนะเลิศ ได้ที่ :
Website : https://jetskiprotour.com
Facebook : Thai Jet Sports Boating Association
Facebook : jetskiprotour
Youtube : Jetski Protour
Instagram : jetski_protour
Tiktok : jetski_protour