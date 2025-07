แชมป์เมืองชากังราว บวกเพิ่มอีก 7 “โตโยต้า วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025"

ครึ่งฤดูกาลแห่งความมันส์ ของศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “TOYOTA -2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025” (โตโยต้า - ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025) สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2568 นี้ ณ ลานอนุรักษ์ริมปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซึ่งครั้งนี้มีทัพนักซิ่งเจ็ตสกีจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมกว่า 138 คน จาก 50 ทีม ในทุกภาคทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมชิงชัย “พูน” เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ และ เชน ฉาง คัมแบ็คคว้าแชมป์เหลือเชื่อ ขณะที่ มีโอ” ศศินา ผิวงาม ควงคู่ “น้ำฝน” กมลวรรณ เนินหงษ์ และรุ่นเยาวชน น้อง“ฟร้องซ์” อินทัช หลงนิยม “ออก้า” นครา ศิลาชัย บวก “ปาร์ตี้” ศศกาญจน์ คุณสา คว้าแชมป์ เมืองกำแพงเพชร โดยทำเฟอร์เฟคเกมส์ ชนะรวดทุกโมโตเข้าสู่การแข่งขันวันที่สองของการชิงชัยในครึ่งฤดูกาล 2025 วันที่ 12 กรกฎาคม ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอนุชา พัสถาน เข้าชมการแข่งขันฯ โดยมีนางจิราพร กาญจนพิทักษ์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีไทยฯ ให้การต้อนรับวันนี้ประเดิมแชมป์เมืองชากังราวอีก 7 รุ่นการแข่งขันฯ ในรุ่นระดับเยาวชน รุ่นมือใหม่ WGP#3 และ รุ่นระดับกึ่งอาชีพ WGP#2● “มีโอ” ศศินา ผิวงาม สาวน้อยมหัศจรรย์ จากทีม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND X MRC POS PZ SHOP SAMUT SAKHON ปีนี้ฟอร์มยังดี ไม่มีตก คว้าแชมป์เมืองกำแพงเพชร ในรุ่น WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK พร้อมทำเฟอร์เฟคเกมส์ ชนะ 2 โมโตรวด เป็นการกวาดแชมป์ ทั้ง 3 สนามรวด ตั้งแต่เปิดฤดูกาล 2025● “ฟร้องซ์” อินทัช หลงนิยม จากทีม INSANE MOTORSPORT BY ZIC เป็นอีกหนึ่งนักแข่งที่ทำเฟอร์เฟคเกมส์ เก็บ 120 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์สนามที่ 3 เมืองกำแพงเพชร ในรุ่น AMATEUR SKI 4 STROKE LITES● รุ่น AMATEUR WOMEN SKI STOCK “น้ำฝน” #159 กมลวรรณ เนินหงษ์ จากทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL หลังจากพลิกล็อค น็อคแชมป์เก่า #T4 ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ แชมป์ประเทศไทยคนล่าสุด ปี 2567 มาถึง 2 สนาม มาสนามนี้ “น้ำฝน” #159 กมลวรรณ เนินหงษ์ โชว์ฟอร์มให้เห็นว่า ปีนี้เธอเป็น “ของจริง” ทำเฟอร์เฟคเกมส์ เก็บ 120 คะแนนเต็ม ขึ้นโพเดี้ยมแชมป์เมืองชากังราว เป็นการกวาดแชมป์ ทั้ง 3 สนามรวดเช่นกัน● “ออก้า” ด.ช. นครา ศิลาชัย ทีม SANEST JETSKI TEAM BY NAKORN ได้แรงเชียร์จากชาวเมืองกำแพงเพชรอย่างคับคั่ง ขับได้อย่างมั่นใจ ชนะรวดทั้ง 2 โมโต ทำเฟอร์เฟคเกมส์ คว้าแชมป์สนามเมืองชากังราว รุ่น JUNIOR 13-15 YRS. SEADOO SPARK STOCK ไปครอง● #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ อดีตแชมป์ประเทศไทย ปี 2023 และแชมป์ เวิลด์คัพ คนปัจจุบัน ในรุ่น PRO-AM RUNABOUT STOCK เกือบหลับ แต่กลับมาได้ หลังพลาดท่าให้ #T244 ณัฐกร ภูภักดี ชิงเข้าเส้นชัยในโมโตแรกไปก่อน กลับมาในโมไฟนอล #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ เก็บ 113 คะแนน ประเดิมขึ้นโพเดี้ยมคว้าแชมป์● ในส่วนของรุ่น JUNIOR 13-15 YRS. WOMEN SEADOO SPARK STOCK หลังจากพลาดท่าให้เสียแชมป์สนามที่ 2 ให้ #318 ด.ญ.บัวณภรณ์ วงศ์สุวรรณ กลับมาสนามที่ 3 - กำแพงเพชร น้อง “ปาร์ตี้” #717 ด.ญ.ศศกาญจน์ คุณสา กลับมาทวงคืนแชมป์สนามที่ 3 – เมืองชากังราวได้สำเร็จแบบเฟอร์เฟค เกมส์ ชนะรวด 2 โมโต● รุ่น VETERANS RUNABOUT LIMITED #33 เชน ฉาง (Chen Shan) นักแข่งตัวเก๋าจากประเทศจีน หลังคว่ำแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุด #17 “ออย” อรรถพล คุณสา คว้าแชมป์สนามที่ 2 - เมืองสัตหีบ ทำให้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น กลับมาในสนามที่ 3 ขับได้อย่างมั่นใจความคว้าแชมป์เมืองชากังราว โดยทำได้ 113 คะแนนสำหรับรายการ “TOYOTA -2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025” สนาม 3 ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ลานอนุรักษ์ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2568 นี้ สนับสนุนโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, TOYOTA MOTOR THAILAND, 2W, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ, YAMAHA, Siam watercraft, MCOT HD 9, Freedom Racing, WGP#1 Waterjet World Grand Prix, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย, คุณไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรแฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ต และเจ็ตสกี สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข่าวสาร ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025” (WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2025) สนามที่ 3 ได้ที่ :Website : https://jetskiprotour.comFacebook : Thai Jet Sports Boating AssociationFacebook : jetskiprotourYoutube : Jetski ProtourInstagram : jetski_protourTiktok : jetski_protour