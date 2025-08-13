"เชฟฯ เวนส์เดย์" วอนนักเตะอย่าฉีกสัญญา EFL จ่อลงดาบค้างค่าจ้าง

เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ สโมสรของแชมเปียนชิป แจ้งต่อนักเตะ กระบวนการเทกโอเวอร์ใกล้สิ้นสุดแล้ว เพื่อยับยั้งการวอล์คเอาท์
ขุนพล "นกเค้าแมว" หลายคน ยังคงไม่มีความสุข และมีทางเลือกยกเลิกสัญญา โดยผู้เล่นบางส่วนเริ่มเจรจากับสโมสรอื่นแล้ว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทีมชุดใหญ่ของ เชฟฯ เวนส์เดย์ รวม เฮนริก พีเดอร์เซน กุนซือคนใหม่ อัพเดตความคืบหน้าต่อลูกทีม สโมสรกำลังจะได้เจ้าของคนใหม่เร็วๆ นี้ และเสนอสัญญาฉบับใหม่
จอห์น เท็กซ์เตอร์ นักธุรกิจอเมริกัน เป็นคนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่การเจรจาอยู่ในขั้นแรก
ข่าวดีนี้ถูกถ่ายทอดต่อถึง แบร์รี แบนแนน กัปตันทีม และผองเพื่อน ก่อนคิกออฟ แชมเปียนชิป 2025/26 เยือน เลสเตอร์ ซิตี วันอาทิตย์นี้ (10 ส.ค.)
ถึงกระนั้น แหล่งข่าววงใน รายงาน เดชพล จันศิริ เจ้าของชาวไทย ยังคงหาบทสรุป ถึงแม้พูดคุยกับนายทุนที่แสดงความสนใจแล้ว 2 ราย
ขณะเดียวกัน ฟุตบอลลีกอังกฤษ (EFL) มีสิทธิ์ตัดแต้ม เชฟฯ เวนส์เดย์ ข้อหาจ่ายค่าจ้างนักเตะไม่ตรงเวลา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้ว 4 ครั้ง หมายความว่า สโมสรอาจโดนลงโทษสถานหนัก ขณะที่ คณะกรรมการด้านวินัย กำลังตรวจสอบ และจะประกาศโทษเร็วๆ นี้