วุฒิฯ จ่อใช้วงจรปิดมัด สว.ดังฉาวลักทรัพย์ศพรถคว่ำ ชงสอบจริยธรรมร้ายแรงหลังใช้เอกสิทธิ์ถ่วงเวลา

“สภาสูงขยับ” เตรียมใช้คลิปวงจรปิด มัด สว.คนดัง ลักทรัพย์ศพรถคว่ำ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทยื่นสอบจริยธรรมร้ายแรง หลังพยายามใช้เอกสิทธิ์ถ่วงเวลาต่อสู้คดีในชั้นศาล
วันนี้ (11ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวกรณีสมาชิกวุฒิสภาคนดัง หลังพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้สั่งฟ้องต่ออัยการสูงสุด ต่อศาลอาญาแล้ว ฐานร่วมกันลักทรัพย์ศพจากอุบัติเหตุรถคว่ำในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ เมื่อปี 2564
คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล โดยพบว่าวุฒิสภาคนดังอ้างเอกสิทธิ์ ส.ว.ในการขึ้นศาล ทำให้การดำเนินคดีล่าช้า ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของคณะวุฒิสภา เตรียมดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ และการกระทำของ ส.ว. รายนี้ว่าเข้าข่ายขัดต่อประมวลจริยธรรมร้ายแรงของวุฒิสภาหรือไม่ในเร็วๆนี้
สำหรับคดีเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.50 น. วันที่ 31 พ.ค. 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบนถนนทางพิเศษบูรพาวิถี กรุงเทพ–ชลบุรี สายใหม่ ก่อนถึงบางวัว 1 กม. เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยรีบเดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบรถยนต์อยู่ในสภาพพลิกตะแคงอยู่ริมถนน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ พลเมืองดีหลายคนเข้าช่วยเหลือ ก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะเข้าช่วยต่อมา ครอบครัวผู้เสียชีวิตแจ้งตำรวจว่า ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง มูลค่าประมาณ 7 หมื่นบาท แว่นตา มูลค่า 3 แสน กระเป๋าสะพายหลุยส์ วิตตอง เงินสด 1.2 แสนบาท สร้อยคอทองคำหนัก 8 บาท ราคา 4 แสนบาท พระเครื่องหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง 1 องค์ พร้อมตะกรุด มูลค่า 9 แสนบาท เงินสด 2.2 แสนบาท รวมทั้งสิ้น 7 รายการ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สูญหายไป
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่ามีรถบรรทุกเข้ามาจอดให้ความช่วยเหลือ ก่อนมีชาย 2 คน โดยหนึ่งในนั้น ในปัจจุบันนี้เป็น ส.ว. คนดัง ต่อมายอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้ลักทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตจริง และนำทรัพย์สินมาคืนเพียง 3 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง กระเป๋าสะพายหลุยส์ วิตตอง และต่อมาถูกตำรวจและอัยการแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย คดีอยู่ในชั้นศาล
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ส.ว. คนดังรายนี้ เคยมีวีรกรรมฉาวในอดีตหลายกรณี ปี 2554 ถูกดำเนินคดีที่ สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ฐานเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน คดีสิ้นสุดแล้ว ถูกสั่งปรับ ,ปี 2559 ถูกดำเนินคดีที่ สน.บางเขน กทม. รวม 2 คดี ข้อหาเป็นเจ้าของเรือประมงไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือตาม พ.ร.ก.ประมง คดีสิ้นสุดแล้ว ถูกสั่งปรับ , ปี 2564 ถูกฟ้องในข้อหาลักทรัพย์จากเหยื่ออุบัติเหตุ ปี 2568 ถูกหญิงสาวเข้าแจ้งความที่ สน.เตาปูน ให้ดำเนินคดีล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนเหตุที่ ส.ว.คนดัง ยังสามารถดำรงตำแหน่ง ส.ว. ได้ ทาง กกต. ชี้แจงว่า คดียังไม่ถึงที่สุด ส่วนคดีอื่นที่สิ้นสุดแล้ว ไม่ขัดต่อคุณสมบัติของการเป็น ส.ว.