เยาวชนร่วมประชันฝีเท้าล้นหลาม ปิดฉากบอล “D.driver Youth Cup” ครั้งที่ 1

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี “D.driver Youth Cup” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2568 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเสียงชื่นชมและการตอบรับอย่างล้นหลามจากทุกภาคส่วน ทั้งจากผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และ ผู้เข้าชมการแข่งขันตลอด 3 วันเต็ม ไม่เพียงเป็นเวทีประชันฝีเท้าระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีและสมุทรสาคร แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาส ที่เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ และความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในหมู่เยาวชน สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสถานศึกษา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และน้ำใจนักกีฬา สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยพัฒนาเยาวชนในด้านร่างกายและจิตใจ แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยมี ดร.ธนเดช สงวนพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี.ไดรฟ์ฟเวอร์ ประธานจัดการแข่งขัน และ ดร.คำนวนวิชญ์ สงวนพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา เป็นผู้นำแนวคิดและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
ในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก พัดชา รักตะกนิษฐ อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย บุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน และ พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 ร่วมมอบถ้วยเกียรติยศให้กับนักกีฬาผู้ชนะ บรรยากาศในช่วงพิธีมอบรางวัลเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความภูมิใจ และเสียงปรบมือกึกก้อง เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ากีฬาได้สร้างทั้งความสุข ความสามัคคี และแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วม
ตลอดการแข่งขันได้เห็นความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนที่ทุ่มเททุกพลังในสนาม การประสานงานอย่างมืออาชีพของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และความร่วมมือจากผู้ฝึกสอน โรงเรียน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน ที่พร้อมใจกันสนับสนุนกันคนละเล็กละน้อยจนทำให้งานครั้งนี้สำเร็จอย่างงดงาม
ความสำเร็จของ “D.driver Youth Cup” ครั้งนี้ไม่ได้วัดเพียงจากการได้ทีมชนะเลิศ แต่คือการได้เห็นเยาวชนทุกคนพัฒนาตนเอง มีความมั่นใจในศักยภาพ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การจัดครั้งนี้จึงถือเป็นโมเดลต้นแบบของกิจกรรมเพื่อเยาวชนที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา ซึ่งสามารถต่อยอดสู่กิจกรรมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศได้
“D.driver Youth Cup” ไม่เพียงสร้างแชมป์ในสนาม แต่ยังสร้างแชมป์ในชีวิตจริง และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเยาวชนไทย พร้อมส่งต่อพลังบวกและแรงบันดาลใจไปยังสังคมในวงกว้างต่อไป