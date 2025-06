มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนาม The University of Wisconsin-Green Bay แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี

เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2568 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding - MoU) กับ The University of Wisconsin-Green Bay ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน พิธีในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาระหว่างสองสถาบันชั้นนำจากสองซีกโลกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติพิธีลงนามได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิภักดิ์ จารุประกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ ดร.นิธิ จันทร์ชมเชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกับ Dr. Michael Alexander อธิการบดีแห่ง The University of Wisconsin-Green Bay ซึ่งได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยตนเองทั้งนี้ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินความร่วมมือกับ The University of Wisconsin-Green Bay ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านดนตรี การจัดแสดงผลงานร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลลัพธ์ที่ดีและประสบการณ์อันมีคุณค่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ความร่วมมือดังกล่าวจึงได้รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี เพื่อสานต่อภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาศิลปะดนตรีระดับนานาชาติ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบริบทของสังคมโลกการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ และเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้สามารถแข่งขันและสร้างคุณูปการในระดับสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน