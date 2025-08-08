“ฮัลล์” เจ็บข้อเท้า ชวดแข่งพีไอเอฟ ลอนดอนฯ

ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปรสาวเจ้าถิ่น มืออันดับ 10 ของโลก ถอนตัวจากการแข่งขัน พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ ตามคำแนะนำของแพทย์ หลังจากเข้ารับการสแกน MRI ที่ข้อเท้าเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
แม้ว่าฮัลล์จะไม่ได้ลงแข่งขัน แต่ดาวเด่นจากทีมโซลไฮม์ คัพ จะยังคงอยู่ที่สนามเซนทูเรียน คลับ ในเมืองเซนต์อัลยันส์ ประเทศอังกฤษ ในสัปดาห์นี้เพื่อพบปะแฟนๆ และแจกลายเซ็น โดยเจ้าตัวกล่าวว่า “ฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ลงแข่งขันต่อหน้าแฟนๆ ในบ้านเกิดอีกครั้งในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามฉันยังจะร่วมสนับสนุนรายการนี้และใช้เวลาอยู่กับแฟนๆ ในสัปดาห์นี้”
สำหรับกอล์ฟ พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ เป็นรายการที่ 3 ของ พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ 2025 โดยประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้าน และประเภททีม 4 คน รวม 26 ทีม ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 16 ล้านบาท มีโปรสาวชั้นนำของโลกที่ได้รับเชิญให้แข่งขันร่วมกับผู้เล่นในเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ รวม 104 คน