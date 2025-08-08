"แซนดี้" นักขับไทย ตั้งเป้าโกยแต้มสำคัญที่เซปัง สุดสัปดาห์นี้

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักขับไทยฝีมือระดับแชมป์ Super Car GT3 3 สมัย (2562-2563 และ 2565) พร้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันสุดดุเดือดในรุ่น Super Car GT3 รายการไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ (Thailand Super Series) ประจำปี 2025 แซนดี้มุ่งมั่นที่จะเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุดทั้งสองเรซ ของสนามที่ 3 ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 9-10 สิงหาคม ณ สนามเซปังฯ มาเลเซีย ขณะนี้แซนดี้มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่ 3 ของตารางคะแนนรวม แซนดี้จะลงสนามในรถแข่ง Porsche 992 GT3 R หมายเลข 26 จับคู่กับบอสใหญ่บี-ควิก เฮงก์ กิกส์ (Henk Kiks) สังกัดทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing)
ขณะนี้การแข่งขันรายการไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ ( Thailand Super Series) ของฤดูกาล เดินทางมาถึงช่วงกลางฤดูกาลแล้ว แซนดี้ และทีมเมท เฮงค์ คิกส์ (Henk Kiks) กำลังอยู่ในช่วงการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์รุ่น GT3 โดยทั้งคู่ลงแข่งภายใต้ทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) ด้วยรถ Porsche 992 GT3 R หมายเลข 26 ขณะนี้ทั้งคู่รั้งอันดับที่ 3 ในตารางคะแนนรวม หลังผ่านการแข่งขันสุดเข้มข้นมาแล้ว 2 สนาม (4 เรซ) ที่ผ่านมา
หลังจากขึ้นโพเดียมมาได้สองสนามติดต่อกัน ตอนนี้แซนดี้ตั้งเป้าเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุด ทั้งสองเรซที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนับเป็นสนามที่ 3 ของฤดูกาล (เรซที่ 5 และ 6) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9–10 สิงหาคม นี้ โดยสนามเซปังฯ เป็นสนามที่ขึ้นชื่อเรื่องอากาศร้อน มีโค้งความเร็วสูง และท้าทายทักษะด้านเทคนิค ที่จะเป็นบททดสอบอีกครั้งของทั้งนักขับและตัวรถอย่างแท้จริง
แซนดี้กล่าวว่า “ เราเริ่มต้นฤดูกาลอย่างแข็งแกร่ง และกำลังโฟกัสไปที่สนามเซปังด้วยใจเกินร้อย ทีมแข่งเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ และเรามั่นใจว่าสามารถสู้ผู้นำในตารางได้อย่างแน่นอน ”
การแข่งขันที่สนามเซปังฯสุดสัปดาห์นี้เป็นสนามแรกจากสองสนามติดกัน ก่อนที่จะปิดฤดูกาลที่สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จ. บุรีรัมย์ ช่วงปลายปี ซึ่งจะเป็นบทสรุปสุดมันส์ของฤดูกาลแข่งขันปีนี้
แฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยห้ามพลาด ร่วมส่งแรงใจเชียร์แซนดี้และทีมให้คว้าชัยชนะในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ และลุ้นแชมป์ GT3 ประจำปีนี้ อีกครั้ง