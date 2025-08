Liverpool FC Official Store Thailand จัดงานใหญ่แห่งปี เปิดตัวเสื้อฤดูกาลใหม่

2 สิงหาคม 2568 กรุงเทพฯ – ร้านค้าลิเวอร์พูล เอฟซี อย่างเป็นทางการประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ CRC Sports ในเครือเซ็นทรัลรีเทล จัดงานใหญ่แห่งปี “Countdown to Kick-Off LFC 25/26” เอาใจคอบอลแฟนเดอะค๊อปชาวไทย พร้อมเปิดตัวเสื้อแข่งลิเวอร์พูลฤดูกาล 2025/26 ที่ทุกคนรอคอย ไฮไลต์สำคัญคือการพบกับอดีตมิดฟิลด์หมายเลข 10 แห่งลิเวอร์พูลและทีมชาติสเปน “หลุยส์ การ์เซีย” ที่มาร่วมสร้างสีสันและใกล้ชิดแฟนบอลในงานนี้ โดยมี คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) พร้อม Mr. Peter Haechler Country Manager adidas Thailland , คุณณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ คุณชัชวาล การุณยะวนิช SEA Marketing Lead,EA Sport ให้เกียรติร่วมงาน อีกทั้งแฟนบอลและคนดังเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ ซิโก้ เกียรติศักดิ์, นิว ชยพล, นิหน่า สุฐิตา ณ centralwOrld Pulse Hall ชั้น 7ภายในงานได้เนรมิตทางเข้าให้เหมือนอุโมงค์ของสนามแอนฟิลด์ จำลองบรรยากาศดั่งในสนามแอนฟิลด์มาไว้ในเมืองไทย เพื่อให้แฟนๆได้ซึมซับบรรยากาศเสมือนอยู่ขอบสนามอย่างเต็มที่ ทั้งยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้มาสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานกับทีมที่รัก ทั้งการแข่งขันฟุตบอล 3x3 จากน้อง ๆ เยาวชนจาก Liverpool FC International Academy Thailand และอินฟลูเอนเซอร์หงส์แดงทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาร่วมสร้างสีสันการแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงให้ผู้โชคดีภายในงานได้สิทธิร่วมเตะฟุตบอลทีมเดียวกันกับตำนานอดีตตัวรุกชาวสเปนอย่าง “หลุยส์ การ์เซีย” อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ ที่ขนกิจกรรมพิเศษมามอบให้แฟนบอลได้ร่วมสนุก รวมถึงบูธขายสินค้าจากทางร้านค้าลิเวอร์พูล เอฟซี ที่แฟนบอลสามารถมาช้อปสินค้าได้ภายในงาน ก่อนไปชมช่วงเปิดตัวเสื้อฤดูกาลใหม่ด้วยแฟชั่นโชว์จากดาราศิลปิน Monomax และ MONO29 พร้อมไฮไลท์พิเศษ Meet & Greet กับ หลุยส์ การ์เซีย ที่ตอบทุกประเด็นในตลอดการเล่นอาชีพค้าแข้ง ที่แฟนๆ หลายคนอยากรู้ ก่อนไปแจกเซ็นลายเซ็นและถ่ายรูปกับแฟนบอลทุกคนอย่างอบอุ่น ก่อนปิดท้ายความมันส์ด้วยคอนเสิร์ตเอาใจเดอะค็อป จากวง Slot Machine, สาวๆเกิร์ลกรุ๊ป วง THX จากค่าย E29 Music Identitiesโดยเสื้อแข่งลิเวอร์พูลฤดูกาล 2025/26 ภายใต้แบรนด์ adidas ได้มีการการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานในระดับสูงสุด ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแบบที่นักเตะใส่ลงสนาม แต่มันคือนวัตกรรม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อแฟนบอลทุกคน ตัวเสื้อผลิตด้วยเทคโนโลยี AEROREADY ที่ช่วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยม รองรับทุกการเคลื่อนไหว และที่สำคัญคือผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ตามแนวทางความยั่งยืนที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายร้านค้า ลิเวอร์พูล เอฟซี อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า “CRC Sports ในฐานะ The One for Football แหล่งรวมสินค้าฟุตบอลที่ครบครันที่สุดในประเทศ มองว่าตลาดฟุตบอลในไทยยังคงได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มแฟนฟุตบอลอย่างดีที่สุดแบรนด์ไฮไลท์ของเราอย่าง ลิเวอร์พูล เอฟซี ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ถือลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย และมีส่วนช่วยให้แฟนบอลชาวไทยได้สัมผัสเสื้อแข่งรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น แบรนด์ลิเวอร์พูล เอฟซี ในไทยเติบโตอย่างแข็งแรง แฟนบอลให้ความสนใจสูง ส่งผลให้ยอดขายของเราเติบโตมากที่สุดในเอเชียจากกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของแฟนบอลชาวไทย เรามุ่งเสริมสร้างและขยายเครือข่ายแฟนบอลให้เติบโตและแข็งแกร่งทั่วประเทศ พร้อมยกระดับประสบการณ์สุดพิเศษในฐานะสื่อกลางที่เชื่อมโยงแฟนบอลกับสโมสรที่รัก ผ่านกิจกรรมตลอดทั้งปี อาทิ Football Clinic และ Meet & Greet กับนักเตะระดับตำนาน ในปีนี้เราตั้งเป้าขยายกิจกรรมและการเข้าถึงสินค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อร่วมสร้างคอมมิวนิตี้ฟุตบอลที่แข็งแรง เปิดกว้าง และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน นอกจากนี้ เรายังได้เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ store.liverpoolfc.co.th เพื่อให้แฟน ๆ ทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อเสื้อแข่งใหม่และของที่ระลึกได้สะดวก เพียงปลายนิ้วค่ะ" เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสื้อแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลมาใกล้ชิดแฟนบอลชาวไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมเปิดตัวเสื้อในวันนี้แล้วนั้น เรายังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้มาพบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งที่เราจัดเอง เช่น กิจกรรม Football Clinic กิจกรรม Meet & Greet กระทบไหล่ นักเตะชต่างชาติที่เราจัดอยู่เรื่อยตลอดทั้งปี เพื่อเรามุ่งหวังสร้างคอมมิวนิตี้ฟุตบอลให้แข็งแกร่ง ให้ให้การเข้าถึงกีฬาประเภทนี้ไปถึงคนทุกกลุ่ม ทั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึงสินค้า จึงเป็นที่มาว่าในปีนี้เราเองจึงได้เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ store.liverpoolfc.co.th เพื่อให้แฟน ๆ ทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อเสื้อแข่งใหม่และของที่ระลึกได้ง่ายเพียงปลายนิ้วค่ะ”ทางด้านพันธมิตรหลักของการจัดงานในครั้งนี้ ได้กล่าวเสริมถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าคุณณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และกลุ่มแอกซ่า เราเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เราตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ เราอยากให้การเปิดตัวชุดแข่ง ลิเวอร์พูล เอฟซี ประจำฤดูกาล 2025/2026 เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำไปพร้อมๆ กัน เราเชื่อมั่นว่า ชุดแข่งเป็นมากกว่ายูนิฟอร์ม แต่เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่น ความภาคภูมิใจ และพลังของทีมลิเวอร์พูล นอกจากนั้นทีมลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอล แต่คือครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีพลังที่เหลือเชื่อ รวมทั้งเป็นทีมที่ได้สร้างความผูกพันแบบ You Never Walk Alone อยู่เคียงข้างกับผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่พร้อม อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไปดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ในฐานะผู้ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และ เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ในประเทศไทย โดยมีแพลตฟอร์ม Monomax เป็นผู้ถ่ายทอดสดหลัก ได้กล่าวว่า “สำหรับ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคลับนับจากนี้ 6 ฤดูกาล มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้ โดยเฉพาะทาง Monomax ในฐานะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของคนไทย เราเชื่อว่าความบันเทิง กีฬา และวัฒนธรรมของแฟนบอลสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัว เราพร้อมถ่ายทอดอารมณ์ ความสนุกความมันของกีฬาฟุตบอล และเรื่องราวเบื้องหลังของชุดแข่งใหม่ลิเวอร์พูล ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ใกล้ชิดทีมรักยิ่งกว่าเดิม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือที่น่าตื่นเต้นระหว่าง JAS, Monomax กับลิเวอร์พูลที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคตอันใกล้ครับ"เตรียมประกาศความพร้อมในซีซั่นหน้าด้วยเสื้อโฉมใหม่ adidas Liverpool FC 2025/26 สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Liverpool FC Official Store และ Supersports ทุกสาขา กับลิเวอร์พูลที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคตครับ”เตรียมประกาศความพร้อมในซีซั่นหน้าด้วยเสื้อโฉมใหม่ adidas Liverpool FC 2025/26 สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Liverpool FC Official Store และ Supersports ทุกสาขา