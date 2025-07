ARV ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 บนเส้นทาง High Impact Technology ประกาศวิสัยทัศน์แห่งอนาคต มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมยกระดับศักยภาพมนุษย์และอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนกรุงเทพฯ, 4 กรกฎาคม 2568 – บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) หรือ ARV ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ได้จัดงานครั้งสำคัญ “Press Forum 2025” พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) และหุ่นยนต์ ในอนาคต ณ อาคารวานิชเพลซ อารีย์ พร้อมเผยทิศทางกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ตอกย้ำเจตนารมณ์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงชมรมหุ่นยนต์เล็ก ๆ จากกลุ่มพนักงาน ปตท.สผ. ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี จนนำไปสู่การก่อตั้งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในเดือนกันยายน 2561 “เออาร์วี” ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการนำความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วคุณมิลินท์ จีวาภัสร์, General Manager กล่าวถึงภาพรวมว่า “ตลอด 6 ปี ที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียง ชมรมเล็ก ๆ วันนี้เราเติบโตและก้าวขึ้นเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”“วิสัยทัศน์ของเรายังคงแน่วแน่ ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือการเป็นพลังขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยและภูมิภาค เราไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสร้างหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่เรากำลังสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย ในปี 2564 ARV ได้เดินหน้าขยายการดำเนินงานด้วยการจัดตั้งบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นถึง 4 บริษัท ได้แก่ โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด (ROVULA) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างใต้น้ำ ตามมาด้วย บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด(SKYLLER) ผู้นำด้านการใช้โดรนและ AI เพื่อการตรวจสอบสินทรัพย์แบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมี บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) ผู้ขับเคลื่อนโซลูชันด้านความยั่งยืนและคาร์บอน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมไปถึงการบุกเบิกเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพด้วย AI โดยก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด (CARIVA) เพื่อเสริมสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ต่อมาในปี 2566 BEDROCK ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและ Location Intelligence ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบันARV ไม่ได้มองแค่การพัฒนาเทคโนโลยี แต่เรามองไปถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่พลังงาน การเกษตรอัจฉริยะ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน คุณประพาฬ กาญจโนภาศ, Senior Commercial Manager ได้ฉายภาพรวมถึงทิศทางของธุรกิจว่า "ARV ไม่ได้มองแค่การพัฒนาเทคโนโลยี แต่เรามองไปถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่พลังงาน การเกษตรอัจฉริยะ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานเรามุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดด้วยนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นเอง อาทิ 'Deepzoom' เทคโนโลยี Computer Vision Analytic Platform ที่ปฏิวัติการวิเคราะห์ภาพถ่ายความละเอียดสูง เพื่อการตรวจสอบสินทรัพย์ที่แม่นยำ รวมไปถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่าง 'Autel' ซึ่งเข้ามาเติมเต็มและเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซลูชันอากาศยานไร้คนขับของเราให้ครบวงจรยิ่งขึ้น”นอกจากนี้ คุณธษภิชญ ถาวรสุข และคุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์, Co-Founder บริษัท ROVULA ยังได้แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จที่ได้นำเทคโนโลยีการสำรวจใต้น้ำขั้นสูงมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยระบุว่า “ยานยนต์สำรวจและซ่อมบำรุงท่อใต้ทะเลอย่าง 'Xplorer' และ'Nautilus' คือบทพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยROVULA นั้นมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแท้จริง เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดการสำรวจใต้ทะเลสำหรับธุรกิจพลังงานที่มีความสำคัญอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต”คุณธนากร เอี่ยมสกุล, Presales Solution Consultant Manager บริษัท BEDROCK ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลโดยระบุว่า "ปัจจุบัน เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ซึ่งข้อมูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่า และนี่คือเหตุผลที่ BEDROCK มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง เพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ"“แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ของ BEDROCK ทำหน้าที่เสมือนศูนย์บัญชาการอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด"ARV ไม่ได้เป็นเพียงผู้บุกเบิกในวงการ High ImpactTechnology Developer เท่านั้น แต่ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัล Asian Technology Excellence Award 2023, รางวัล Best Corporate Innovation Product จาก Krungsri Tech Day 2023 และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 นอกจากนี้ ARV และ ROVULA ยังได้รับรางวัล Spotlight on New Technology จากงาน OTC Asia 2022 รวมทั้ง Skyller ได้รับรางวัล International Finance Awards 2024 ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้ตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำด้าน High Impact Technology Developer ของไทยอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ARV ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนา " High ImpactTechnology " อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อมาเติมเต็มและเพิ่มศักยภาพให้กับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความปลอดภัย หรือการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของทั้งทางบริษัท สังคมและประเทศชาติ…………..