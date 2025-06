สมาคมกีฬากอล์ฟฯ ส่งนักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนประเทศไทย 36 คน ลุยเยาวชนโลกที่สหรัฐ

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เตรียมส่งนักกอล์ฟเยาวชนไทย 36 คน ที่ผ่านการคัดตัวจากการแข่งขันรายการ “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน 2025” (คลาสเอ-อี) พร้อมลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ "USWING MOJING JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIP 2025" ซึ่งจะแข่งระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคมนี้ ที่ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะมีนักกอล์ฟจาก 56 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 ที่พิพิธภัณฑ์สิงห์คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ยินดีกับนักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนของประเทศ ที่ผ่านการเฟ้นหาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการสำคัญอย่างการแข่งขันกอล์ฟ "USWING MOJING JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIP 2025" โดยรายการนี้เป็นการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ละปีมีนักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ในอดีตมีโปรกอล์ฟชื่อดังของโลกผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วในสมัยแข่งขันเยาวชน และที่สำคัญปีนี้เรามีเด็กไทยถึง 5 คน ที่ทำผลงานติดท็อป 5 รายการนี้ปีที่แล้ว ทำให้ได้สิทธิ์ร่วมแข่งปีนี้โดยอัตโนมัติ ก็เชื่อว่าทุกคนจะทำผลงานได้ดี ให้สมกับเป็นตัวแทนทีมชาติไทย”ขณะที่ “น้องปุ๊กปุ่น” ภษมน มีสวัสดิ์ วัย 11 ปี เจ้าของตำแหน่งรองแชมป์คลาส D ในปีที่แล้ว เผยว่า “ไปแข่งขันรายการนี้เป็นปีที่ 3 โดยปีที่แล้วดีใจที่สามารถคว้ารองแชมป์ได้ ปีนี้ขยับมาแข่งขันในคลาส C ตั้งเป้าทำผลงานให้ติดท็อป 5 ให้ได้ เพื่อให้รักษาโควต้าการไปเล่นจูเนียร์เวิลด์ ก็เตรียมตัวฝึกตีไกลเพิ่มมากขึ้น และฝึกสกิลลูกชิพให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้น”สำหรับนักกอล์ฟที่่ผ่านการคัดเลือกจาก สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เข้าแข่งขันรายการกอล์ฟเยาวชนรายการใหญ่ของโลก 36 คน ประเภทชาย คลาส A (15-18 ปี) ปรินทร์ สารสมุทร, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล, ปณต สุขอนันต์ และนิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ คลาส B(13-14 ปี) ยศวัฒน์ พฤกษางกูร, เจษฎา ช่วงประยูร, อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ และนัทกร เบ็ญนุกูล คลาส C (11-12 ปี) ทีปกร สินประภาพร, ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม, อวี้ป่อ เซิน และพชิระวัสส์ ราชแสนเมือง คลาส D (9-10 ปี) Andy Srisangwarn, ธาวิน แซ่อึ้ง และกันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล คลาส E (7-8 ปี) ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ และรติ ศรีสมบูรณ์ประเภทหญิง คลาส A (15-18 ปี) ภัทราภรณ์ วันทวี, ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ และภลินี วิมูลชาติ คลาส B(13-14 ปี) ภิญญาพัชญ์ กมลบวร, ณกานต์ เศรษฐ์ภากรณ์, พิมพ์พัฐศา สกุลมาศวงศ์ และพลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี คลาส C (11-12 ปี) กิรณา บัตรพรรธนะ, ณฉัตร ปิยวรศักดิ์, อันนา ผ่องหทัยกุล, ธัญชนก คชภักดี, ภษมน มีสวัสดิ์, นลพรรณ คำเกิด และพิมพ์นารา กุลละวณิชย์ คลาส D (9-10 ปี) บุญรัตน์ กันทา, ณัฏฐณิชา จินตโกวิท, ณิชาภา จบหิมเวศน์, คลาส E(7-8 ปี) ริรดา จบหิมเวศน์, นิชา เชาว์วิศิษฐ์ พรหมประพันธ์ โดยมี โปรนรุตม์ชัย อุ่ยวัฒนาไชย เป็นโค้ชนำทีมนักกีฬาเยาวชนไทย ไปแข่งขันที่เมืองซานดิอาโก้ สหรัฐอเมริกาพร้อมกันนี้ ทางสมาคมฯ ได้มอบอุปกรณ์แข่งขันให้กับนักกีฬาทั้ง 36 คน โดยนายรังสฤษดิ์ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ในแต่ละคลาส ดังนี้ คลาส A ชาย ปรินทร์ สารสมุทร, คลาส B ชาย ยศวัฒน์ พฤกษางกูร, คลาส C ชาย ทีปกร สินประภาพร, คลาส D ชาย Andy Srisangwarn, คลาส E ชาย ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์, คลาส A หญิง ภัทราภรณ์ วันทวี, คลาส B หญิง ภิญญาพัชญ์ กมลบวร, คลาส C หญิง กิรณา บัตรพรรธนะ, คลาส D หญิง บุญรัตน์ กันทา, คลาส E หญิง ริรดา จบหิมเวศน์