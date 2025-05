ร่วมเชียร์โปรสาวไทยล่าแชมป์เมเจอร์ ทรูวิชั่นส์ ยิงสดกอล์ฟ ยูเอส วีเมนส์ โอเพน เริ่ม 29 พ.ค.นี้

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ถ่ายทอดสดกีฬาวงสวิง โปรแกรมถ่ายทอดสด กอล์ฟเมเจอร์ ลำดับที่ 3 ของแอลพีจีเอทัวร์ ยูเอส วีเมนส์ โอเพน ครั้งที่ 80 จากสนาม เอริน ฮิลส์ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรับอเมริกา ร่วมเชียร์โปรสาวไทย นำโดย จีโน่ - อาฒยา ฐิติกุล ให้ลุ้นถึงแชมป์ ถ่ายทอดสดแบบเอ็กซ์คลูซีฟลอด 4 วันเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมนี้ เวลา 23.00 น. ไปจนถึงรอบสุดท้าย 2 มิถุนายน 2568 เวลา 01.00 น. ทางช่อง SPOTV (689) ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) คลิกร่วมเชียร์โปรสาวไทย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/6q3oyt97ยูเอส วีเมนส์ โอเพน เป็น 1 ใน 5 ของ รายการเมเจอร์สำหรับแอลพีจีเอทัวร์ จัดโดย ยูเอสจีเอ (USGA) หรือสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในทุกเมเจอร์ ปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 80 เงินรางวัลรวมปีล่าสุด 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ ยูกะ ซาโสะ จากญี่ปุ่น คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่ 2 หลังจากได้แชมป์ครั้งแรกในปี 2021 รายการนี้โปรสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้แชมป์ ยูเอส วีเมนส์ โอเพนคือ โปรเม - เอรียา จุฑานุกาล ทำได้ในปี 2018โปรสาวไทยที่ได้สิทธิ์แข่ง ยูเอส วีเมนส์ โอเพนครั้งที่ 80 นำโดย จีโน่ - อาฒยา ฐิติกุล ที่มีอันดับโลกดีที่สุดในตอนนี้, เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์ 2018 , โมรียา จุฑานุกาล, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, วิชาณี มีชัย, ชเนตตี วรรณแสน, แพตตี้ ธวัชธนกิจ, อาภิชญา ยุบล, จัสมิน สุวัณณะปุระส่วนมือระดับโลก นำโดย เนลลี คอร์ด้า มือ 1 ของโลกชาวอเมริกันอดีตแชมป์รายการนี้ ร่วมด้วย ยูกา ซาโสะ, ชอน อิน จี, เอ ลิม คิม, ลิเดีย โค, เซลีน บูติเยร์, อายากะ ฟูรูเอะ ฯลฯสมัคร TrueVisions NOW MAX แพ็กเดียวจบ กีฬาสดมากที่สุด ฟุตบอลลีกชั้นนำ, F1, Moto GP, NFL, NBA, เทนนิส, แบดมินตัน, กอล์ฟ และอีกมากมาย ชมพร้อมกันสูงสุด 4 จอ เต็มอิ่มไปกับรายการบันเทิงสุดพรีเมียม และชมฟรีแอปดัง จาก iQIYI, VIU และWeTV สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีโปรแกรมการถ่ายทอด ยูเอส วีเมนส์ โอเพน ครั้งที่ 80 ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ทางช่อง SPOTV (689)29 พ.ค. รอบแรก 23.00-07.0030 พ.ค. รอบที่ 2 23.00-07.001 มิ.ย. รอบที่ 3 00.00-05.002 มิ.ย. รอบสุดท้าย 01.00-06.00