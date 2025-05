“ทีเจย์” The Wolf #18 ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง! คว้าแชมป์สนาม 7 และคว้าอันดับ 3 สนาม 8 ศึก The JGS First Stage Tour 2025 รุ่น F-Boy

ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข หรือ “ทีเจย์” The Wolf #18 นักกอล์ฟเยาวชนวัย 7 ปี ยังคงโชว์ฟอร์มวงสวิงได้อย่างร้อนแรง คงเส้นคงวา ได้อย่างน่าประทับใจต่อเนื่อง โดยล่าสุด! ในการแข่งขันรายการ The JGS First Stage Tour 2025 สามารถคว้าแชมป์ในสนามที่ 7 และคว้าอันดับ 3 ในสนามที่ 8 ของรุ่น F-Boy มาครองได้สำเร็จ โดยรายการนี้เป็นรายการที่จัดอย่างต่อเนื่อง ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายกสำหรับการแข่งขันในสนามที่ 7 (17 พฤษภาคม 2568) ทีเจย์ หวดวงสวิงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรง พร้อมพกความมั่นใจในการเล่น และการพัตต์ที่แม่นยำในช่วงหลุมสำคัญๆ จนสามารถทำสกอร์ -3 เบียดเอาชนะคู่แข่งจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จทีเจย์ กล่าวถึงความรู้สึกหลังคว้าแชมป์สนามที่ 7 ว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้แชมป์สนามนี้ เพราะผมตั้งใจซ้อมมาอย่างหนักและต่อเนื่องตลอดช่วงปิดเทอมครับ อยากให้ทุกคนเห็นว่าผมพยายามจริงๆ รอบนี้ผมตีได้ตามแผนที่ซ้อมไว้ และดีใจที่สามารถทำพัตต์เดียวได้ในหลายหลุมครับ พอรู้ว่าตัวเองเป็นแชมป์ ผมยิ้มไม่หยุดเลยครับ!”ส่วนเกมในสนามที่ 8 (18 พฤษภาคม 2568) ถือว่าเป็นเกมที่ยากมาก เพราะ ทีเจย์ ต้องเจอกับสภาพสนามที่ชุ่มน้ำเนื่องจากมีฝนตกหนักในคืนก่อนหน้า รวมถึงยังมีกระแสลมที่ส่งผลต่อการเล่นทำให้เสียระยะในช๊อตสำคัญเป็นช่วงๆ แต่ทีเจย์ก็ยังคงเล่นเกมของตัวเองด้วยความนิ่งและยังมีการจัดการเกมที่ดี จนในที่สุดก็ยังคงคว้าอันดับ 3 มาครองได้ด้วยสกอร์ +2โดย ทีเจย์ กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า “สนามที่ 8 มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะครับ เพราะฝนตกหนักก่อนแข่ง ทำให้สนามชื้น น้ำขัง และลูกตกแล้วไม่วิ่งเลยครับ ระยะหายไปเยอะมาก แต่อย่างไรก็ตามผมอยากพัฒนาตัวเองให้เล่นได้ดีในทุกสภาพอากาศ และพร้อมจะก้าวต่อไปครับ”ทางด้านคุณพ่อ ปิยะพงษ์ หวังใจสุข ซึ่งทำหน้าที่แคดดี้ให้ลูกชายตลอดการแข่งขัน กล่าวว่า “ในฐานะพ่อและแคดดี้ ผมเห็นพัฒนาการของทีเจย์ชัดเจน เขาเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตครับ”โปรแกรมสนามถัดไป• สนามที่ 9: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2568• สนามที่ 10: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568ณ Lotus Valley Golf Resort จังหวัดฉะเชิงเทราโดยติดตามฟอร์มของ “ทีเจย์ – The Wolf Juniors” ได้ในการแข่งขันสองสนามสุดท้ายของซีซั่นและร่วมส่งแรงใจให้ The Wolf #18 เจ้าหมาป่าตัวน้อย เดินหน้าสานฝันบนเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพเพราะทุกช็อตคือบทพิสูจน์ และทุกสนามคือก้าวสำคัญของนักสู้วัย 7 ขวบคนนี้!#TheWolfJuniors #TeJay #JuniorGolfThailand #JGS2025