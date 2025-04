กอล์ฟเมเจอร์แรกของปี เชฟฟ์เลอร์-แม็คอิลรอย นำทัพล่าแชมป์ มาสเตอร์ 2025 11 เม.ย. นี้ ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด

ทรูวิชั่นส์ มอบโปรแกรมสุดพิเศษฉลองความชุ่มฉ่ำกับเทศกาลสงกรานต์ มาพร้อมความยิ่งใหญ่ของกอล์ฟ เมเจอร์แรก มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ 2025 วันที่ 11 - 14 เมษายนนี้ สกอตตี้ เชฟฟ์เลอร์ มือ 1 ของโลกและแชมป์ปีล่าสุด มาพร้อมกับ รอรี่ แม็คอิลรอย ยอดโปรชาวไอริช นำทัพโปรกอล์ฟแถวหน้าของโลก ร่วมดวลวงสวิง ล่าแชมป์กันอย่างคับคั่ง สด เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisons NOW) ช่อง SPOTV 2 (690) คลิกรับความมันได้ที่ https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/ld0qaw19กอล์ฟ เมเจอร์แรกของปี มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ 2025 เดินทางมาถึงแล้ว แฟน ๆ ทรูวิชั่นส์ จะได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก กับการแข่งขันที่เข้มข้นเร้าใจ จากรายการนี้ถือว่าได้มีแฟน ๆ ติดตามทั่วโลกมาหลายสิบปี มาสเตอร์ส เป็นเมเจอร์เดียวที่มีเอกลักษณ์ คือ ทุกปีจะแข่งที่สนาม ออกัสต้า เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ ในแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน นักกอล์ฟชั้นนำของโลก โดยเฉพาะ 50 อันดับแรกของเวิลด์ แรงกิ้ง และได้รับเชิญพิเศษจากฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมแล้วไม่ถึง 100 คนรายการนี้ จะประเดิมด้วย พาร์ 3 คอนเทสต์ ซึ่งเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ ถือเป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนการแข่งขันจริงในรอบแรกจะเริ่มขึ้น ปีนี้ นักกอล์ฟระดับเต็งแชมป์มากันครบ เริ่มจากมือ 1 ของโลก สกอตตี้ เชฟฟ์เลอร์ ที่ปีนี้ กำลังจะทำฟอร์ม ให้ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนปี 2024 หลังจากมีอุบัติเหตุก่อนเปิดฤดูกาล รอรี่ แม็คอิลรอย โปรชาวไอริช ที่ คว้าแชมป์ 2 รายการใหญ่ไปไปแล้วในปีนี้คือ เอทีแอนด์ที เพ็บเบิ้ล บีช โปร-แอม ที่เป็นรายการ ซิกเนเจอร์ อีเวนท์ และ เพลย์ออฟ คว้าแชมป์ เดอะ เพลย์เยอร์ส แชมเปียนชิพ ที่ ทีพีซี ซอว์กราส ทำให้ขึ้นมานำในคะแนนสะสม เฟ็ดเด็กซ์ คัพ ตามด้วย ซานเดอร์ ชัฟฟ์เล่ เจ้าของผลงานสองแชมป์เมเจอร์ในปี 2024, คอลลิน โมริคาวะ, จัสติน โทมัส, ลุดวิค โอเบิร์ก รองแชมป์ปีที่แล้ว ฮิเดกิ มัตซึยามะ อดีตแชมป์มาสเตอร์ส จากญี่ปุ่น ส่วนตัวแทนจากฝั่งลิฟกอล์ฟมากันทั้ง จอห์น ราห์ม อดีตแชมป์ มาสเตอร์ส, ไบรอัน ดีแชมโบ, ดัสติน จอห์นสัน, แคเมอรอน สมิธ, แพทริก รีด, บับบ้า วัตสัน, ฟิล มิคเคลสัน ที่ล้วนแล้วแต่เป็นอดีตแชมป์ มาสเตอร์ส ที่ได้สิทธิ์แข่งขันตลอดชีวิตปี 2024 ที่ผ่านมา การลุ้นแชมป์สนุกตื่นเต้นจนถึงรอบสุดท้าย และเป็นนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของโลก ชาวอเมริกัน สกอตตี้ เชฟฟ์เลอร์ ที่เหนียวแน่น และแน่นอน คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ ชนะ ลุดวิค โอเบิร์ก โปรดาวรุ่งจากสวีเดนไป 4 สโตรค พร้อมกับโทรฟี่ และกรีนแจ็คเก็ตเป็นสมัยที่ 2 หลังจากได้แชมป์ครั้งแรกในปี 2022สมัคร TrueVisions NOW MAX แพ็กเดียวจบ กีฬาสดมากที่สุด ชมพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD อีกทั้งยังมี NFL, F1, Moto GP, เทนนิส, แบดมินตัน, กอล์ฟ และอีกมากมาย ชมพร้อมกันสูงสุด 4 จอ เต็มอิ่มไปกับรายการบันเทิง จาก iQIYI ,WeTV, MAX สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีโปรแกรมถ่ายทอดสด กอล์ฟ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ 2025 เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisons NOW) ช่อง SPOTV 2 (690)10 เม.ย. พาร์ 3 คอนเทสต์ 01.0011 เม.ย. รอบแรก 02.0012 เม.ย. รอบที่ 2 02.0012 เม.ย. รอบที่ 3 23.0013 เม.ย. รอบสุดท้าย 23.00