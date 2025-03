"ซิลวา เม็กเซส" สมทบทีมชาติ U17 ลั่นพาไทยคว้าแชมป์เอเชีย

“ซิลวา เม็กเซส” ดาวเตะจากสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2568 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหลังเดินทางถึง ซิลวา เม็กเซส กล่าวว่า "ผมคิดว่าการที่ได้ไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนที่ไทยในช่วงก่อนหน้านี้ ช่วยผมได้ค่อนข้างเยอะในการมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้""เป้าหมายของผมก็อยากยิงประตูให้ได้มากที่สุด และพยายามพาทีมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ และคว้าแชมป์ให้ได้ ผมเชื่อว่าทีมมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จ และพยายามทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุด ฝากแฟนบอลซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับ เราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อทุกคน"สำหรับ ทีมชาติไทย U17 จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับ ญี่ปุ่น U17 อีก 1 นัด (อุ่นแบบปิด ไม่มีภาพประชาสัมพันธ์รวมถึงการแจ้งผลการแข่งขัน) พร้อมคัดเลือกอีกรอบให้เหลือ 23 คน เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบสุดท้าย AFC U17 ASIAN CUP Saudi Arabia 2025 ต่อไปโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในรายการ AFC U17 ASIAN CUP Saudi Arabia 2025 ที่ ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2568 มีดังนี้#Matchday 1🗓 3 เมษายน 2568🇺🇿 อุซเบกิสถาน VS ไทย 🇹🇭⏰ 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย🏟️ โอคาซ สเตเดียม📺 T Sports และ Facebook, Youtube : ช้างศึก#Matchday 2🗓 คืนวันที่ 7 เมษายน 2568🇹🇭 ไทย VS ซาอุดีอาระเบีย 🇸🇦⏰ 00.15 น. ตามเวลาประเทศไทย🏟️ คิง ฟาฮัด สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม📺 T Sports และ Facebook, Youtube : ช้างศึก#Matchday 3🗓 คืนวันที่ 10 เมษายน 2568🇹🇭 ไทย VS จีน 🇨🇳⏰ 00.15 น. ตามเวลาประเทศไทย🏟️ โอคาซ สเตเดียม📺 T Sports และ Facebook, Youtube : ช้างศึกโดยรายการนี้จะคัดเอา 8 ชาติ เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เป็นตัวแทนไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลก ที่กาตาร์ ระหว่าง 5-27 พฤศจิกายน 2568 ต่อไป