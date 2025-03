ครั้งแรกในไทยใจกลางกรุงเทพ Sponsor และ Red Bull จัดเต็ม ดึง FIBA 3×3 Champions Cup 2025 ศึกบาสระดับโลกสู่สายตาคนไทย

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม “สปอนเซอร์” สปอร์ตดริงก์อันดับหนึ่งของไทย และ “เรดบูล” เครื่องดื่มให้พลังงานของคนรุ่นใหม่ ตอกย้ำความความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการสนับสนุนวงการกีฬาไทยด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักจัดการแข่งขันระดับโลก FIBA 3×3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2025 ครั้งแรกในประเทศไทย ถ่ายทอดไปกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ร่วมกับสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ที่รวม 16 สุดยอดทีมบาสบาสเกตบอลระดับแชมป์จากทั่วโลก มาให้แฟนกีฬาชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกลางกรุงเทพฯ พร้อมจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน Road to Champions Cup Thailand 2025 ทั่วประเทศไทย สนับสนุนเยาวชนปลุกพลังวงการบาสเกตบอลไทยด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการทำให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์กีฬาระดับโลก จึงดึงการแข่งขันเวทีระดับสากลมาจัดในประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก ผ่านแบรนด์ระดับโลกอย่าง ‘เรดบูล’ เครื่องดื่มให้พลังงานที่ช่วยเติมเต็มเอเนอร์จี้ให้ทำตามแพสชันที่ต้องการ ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึง “สปอนเซอร์’ เครื่องดื่มเกลือแร่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักกีฬาและผู้ที่รักสุขภาพ ช่วยคืนความสดชื่นหลังการเสียเหงื่อ ช่วยชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสีย อันเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งใน House of Great Brands ที่มีผลิตภัณฑ์ตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งการเป็นผู้สนับสนุนหลัก FIBA 3×3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2025 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับ FIBA ในการยกระดับกีฬาบาสเกตบอล 3x3 และสนับสนุนการเติบโตของวงการกีฬาทั้งในประเทศไทยและเวทีระดับนานาชาตินางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ และเราไม่เพียงแต่นำการแข่งขันระดับโลก มาสู่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ต้องการใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ให้เติบโตในไทย ซึ่งเป็นที่น่ายินดี ปัจจุบันนักกีฬาไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ติด 20 อันดับของโลก การสนับสนุนครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขัน แต่เป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ให้กับวงการกีฬาไทย เช่นเดียวกับความสำเร็จที่เราเคยนำ Volleyball Nations League (VNL) มาจัดที่ประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา”การแข่งขัน FIBA 3×3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2025 รอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดสดไปกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เป็นการดวลฝีมือจาก 16 ทีมบาสเกตบอลระดับแชมป์จากทั่วโลก ที่มาประชันฝีมือกันอย่างเข้มข้น และเพื่อขยายโอกาสให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลไทย สปอนเซอร์และเรดบูลยังได้จัดทัวร์นาเมนต์แข่งขันทั่วประเทศไทย Road to Champions Cup Thailand ใน 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่นอายุ รุ่นอายุ 12 ปี แบบผสมชายหญิง รุ่น 18 ปี (ชาย-หญิง) และรุ่นโอเพ่น ประชาชนทั่วไป (ชาย-หญิง) โดยทีมชนะเลิศชิงแชมป์ระดับประเทศจะได้แข่งขันบนสนามการแข่งขัน FIBA 3x3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2025 สนามเดียวกับนักบาสเกตบอลระดับโลกเพื่อให้เยาวชนไทยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันแมตซ์ระดับโลกอย่างแท้จริง