“ช้าง-บางจากฯ-ดิทโต้” แถลงจัดศึกกอล์ฟเยาวชนฤดูกาล 2025

“บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง”, “บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมเดินหน้าพัฒนากอล์ฟเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จัดศึกดวลสวิงกอล์ฟเยาวชนฤดูกาลใหม่ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025” (Chang - GENZ Golf Tour 2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาและผลักดันให้วงการกอล์ฟเยาวชนของไทยมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติได้ต่อไปในอนาคตนายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” พร้อมด้วย คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายประสงค์ สุดอำพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวจัดศึกกอล์ฟเยาวชน “ช้าง - เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025” ที่ราชพฤกษ์ คลับ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” กล่าวว่า “เดอะ เจ็นซ์” ได้สร้างทัวร์นี้ขึ้นมาให้เป็นทัวร์เยาวชนของคนรุ่นใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ ในปีนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 โดยตลอดสามปีที่ผ่านมาผลตอบรับจากน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชน และผู้ปกครองต่างให้ความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี น้องๆ นักกอล์ฟเยาวชนในทัวร์เราเปรียบเสมือนครอบครัว เราต้องการสร้างประสบการณ์ บวกกับทัศนคติที่ดีในกีฬากอล์ฟ รวมถึงสภาพแวดล้อมของสังคมกอล์ฟที่ดีให้กับน้องๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในเกมกอล์ฟ“เดอะ เจ็นซ์” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาวงการกอล์ฟเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังคงรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันตามกฎกติกาสากล รวมถึงมีการนับคะแนนสะสมอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก (WAGR - World Amateur Golf Ranking) และ Junior Golf Scoreboard (JGS) ในปีนี้เราจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 8 รายการ ซึ่งทุกรายการแข่งขันได้รับการรับรองจาก JGS และมี 4 รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR...โดยในปีนี้การแข่งขันแบบ Super 6 Match Play ที่ได้รับการตอบรับจากน้องๆ เป็นอย่างมาก ยังคงเป็น 1 ใน 8 รายการแข่งขันเช่นเดิม ในปีนี้สนามแข่งขันก็ยังคงความท้าทายไม่แพ้ปีที่ผ่านมา โดยเราจะเน้นสนามสไตล์ภูเขาเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะและลับฝีมือเพื่อเตรียมสู้ศึกที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับรุ่นการแข่งขันปีนี้เราได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนในรุ่นจิ๋ว ได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะในทัวร์ เราจึงเพิ่มรุ่นการแข่งขันอีก 1 รุ่น รวมเป็น 4 รุ่นการแข่งขัน คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี, รุ่น Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี และรุ่น Rookie GENZ (ชายและหญิง) อายุ 8-10 ปี ทำการแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมตลอดฤดูกาล เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟในรุ่น Super GENZ และรุ่น Junior GENZ เข้าร่วมทีม GENZ CREW จำนวน 12 คน โดยนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสม (สนามที่ 1-8) อันดับ 1, 2 และ 3 ในสองรุ่นดังกล่าวทั้งชายและหญิง จะได้รับการดูแลและสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาฝีมือจากทาง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”“เราต้องการส่งเสริมศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนไทยให้เติบโตและก้าวหน้า อีกทั้งยังต้องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ประสบการณ์กอล์ฟใหม่ๆ ในระดับนานาชาติให้กับน้องๆ เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งและนำมาปรับใช้ในอนาคต จึงได้ทำการคัดเลือกนักกอล์ฟ ฝีมือดีในรุ่น Super GENZ และ Junior GENZ (ชายและหญิง) จำนวน 8 คน ร่วมแข่งขันในรายการ Yonex Junior Golf Champioship 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรายการนี้นับเป็นเวทีที่จะทำให้น้องๆ ก้าวกระโดดเข้าสู่การแข่งขัน ในระดับอาชีพได้หากคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ โดยนักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน เลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) ในรายการ YONEX Ladies Championship 2026 และนักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 2 จะได้รับสิทธิ์แข่งรอบ Monday Qualify ในรายการนี้อีกด้วย...นอกจากรายการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว อีกหนึ่งรายการแข่งขันที่เราพาน้องๆ ไปสร้างประสบการณ์ยังต่างแดนอีก 1 รายการคือ Singapore Junior World Masters 2025 ที่ประเทศสิงคโปร์ และในปีนี้พิเศษกับ Genz Golf Camp ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่ง เดอะ เจ็นซ์ ได้ร่วมมือกับ Golfing Ground และ FlowCode โดยมี Dr. Rick Sessinghaus (ดอกเตอร์ริก เซสซิงฮาว) โค้ชของ Collin Morikawa (คอลิน โมริกาวา) รวมถึงคุณ Hallam Morgan (ฮาลัม มอร์แกน) และทีม Flow Code มาร่วมสอนเรื่อง Mental อีกด้วย“การที่ทัวร์ของเราได้พัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ผลิตนักกีฬากอล์ฟที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมกอล์ฟ ผมต้องขอขอบคุณ พันธมิตรที่มอบโอกาส และร่วมสร้างสรรค์สังคมกอล์ฟให้มั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, บางจากฯ, ดิทโต้, ข้าวปิ่นเงิน, อุดมพานิช, About Grass, Leborn, Golfing Ground Performance Center, Cetilar, G-Fitz ที่ร่วมสร้างโอกาสและเส้นทางกอล์ฟให้น้องๆ เยาวชนได้ก้าวเดินและเติบโตสู่สังคมกอล์ฟที่มีคุณภาพ”คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “ช้าง” ได้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 18 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากีฬาแบบทั้งระบบ เราสร้างและพัฒนานักกีฬากอล์ฟตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านเวทีแข่งขันต่างๆ เพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนทั่วประเทศ ได้มีเวทีแข่งขันระดับมาตรฐานเทียบเท่ารายการแข่งขันของกอล์ฟอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น “Chang Thailand Junior Golf Circuit” โดยในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 11 และมีน้องๆ เข้าร่วมโครงการนี้มาแล้วกว่า 10,000 คน อีกทั้งยังเป็นเวทีในการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง และเรายังได้คัดเลือกน้องๆ ที่ฝีมือดีจากทัวร์มาต่อยอดด้วยการอบรมทักษะกีฬากอล์ฟ ในโครงการ “Chang Thailand Junior Golf Clinic” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากลตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ที่ผ่านมาเราได้สร้างและพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนให้เติบโตไปเป็นโปรกอล์ฟอาชีพที่มีคุณภาพ สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกอล์ฟไทยมาแล้วหลายคน ไม่ว่าจะเป็น โปรกัญจน์ เจริญกุล, โปรฟีเวอร์ นิติธร ทิพย์พงษ์, โปรเรย์ อมรินทร์ กรัยวิเชียร, โปรมิ้ม วรรษวัลย์ สังขพงษ์ และอีกมากมายสำหรับ ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025 นับเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีเวทีการแข่งขันพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในปีนี้เรามี 1 รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) เราหวังว่า “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025” จะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์ที่จะทำให้น้องๆ ได้โชว์ศักยภาพ สร้างแรงผลักดันพัฒนาศักยภาพเพื่อเติบโตเป็นนักกอล์ฟที่มีคุณภาพของไทย และก้าวต่อไปสู่การเป็นนักกอล์ฟในระดับโลกได้ในอนาคต"นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของการดำเนินงาน บางจากฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนทั้งในด้านการศึกษา กีฬา หรือโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต เราเชื่อว่าการสนับสนุนเยาวชน เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมไทย ทั้งในด้านการเรียนรู้และความสามารถในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกในด้านกีฬา บางจากฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในหลายประเภทกีฬาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ กีฬากอล์ฟ ในปีนี้ เราได้ร่วมมือกับเดอะ เจ็นซ์ ในการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนในรุ่น Super GENZ และ Junior GENZ รวม 12 คน เข้าสู่โครงการพัฒนาฝีมือ พร้อมให้การสนับสนุนทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4สำหรับ ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ ฤดูกาล 2025 บางจากฯ ได้ร่วมสนับสนุน 3 รายการแข่งขัน ได้แก่ “บางจาก แชมเปี้ยนชิพ 2025”, “บางจาก มาสเตอร์ส 2025” และ “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025” โดยมี 2 รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) ของ R&A ซึ่งนักกอล์ฟเยาวชนที่ทำคะแนนสะสมหรืออยู่ในอันดับที่ดี ทั้งใน WAGR และ JGS (Junior Golf Scoreboard) จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เปิดประตูสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ ควบคู่ไปกับโอกาสทางการศึกษา บางจากฯ พร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่เป้าหมาย สร้างอนาคตที่มั่นคง และชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป”นายประสงค์ สุดอำพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิทโต้ เป็นผู้นำการให้บริการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกอล์ฟเยาวชนไทย ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่เราเข้ามาร่วมสนับสนุน เรามีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆ และเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นี้ เราได้มองเห็นถึงศักยภาพของเด็กไทย ที่ฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลก นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเลือกสนับสนุน “กอล์ฟ” เป็นกีฬาแรก โดยในปีที่ผ่านมา ในรายการ Ditto Super 6 Match Play นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก น้องๆ สนุกกับเกมการแข่งขันที่แปลกใหม่ ท้าทาย เพราะการแข่งขันแบบ Match Play นั้น เป็นเกมที่ต้องใช้การวางแผน วางเกมที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ ที่สำคัญเราได้เห็นนักกีฬารุ่นเล็กสู้กับรุ่นใหญ่ได้อย่างสนุกสูสี ซึ่งในปีนี้การแข่งขันรูปแบบ Super 6 Match Play ยังคงมีการแข่งขันเช่นเดิม...ในปี 2025 “ดิทโต้” มี 2 รายการแข่งขันคือ “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2025” รายการนี้ได้รับการรับรองจาก WAGR และ “ดิทโต้ Super 6 Match Play 2025” ที่เป็นการแข่งขันในรูปแบบแมทช์เพลย์ แข่งขันรอบละ 6 หลุม ผู้ชนะประเภทชาย 1 คน และประเภทหญิง 1 คน จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่น ในรายการ Yonex Junior Golf Championship 2025 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคต เราจะมีนักกอล์ฟไทยที่มาจากทัวร์นี้ เข้าไปเติบโตและโลดแล่นอยู่ในการแข่งขันในระดับโลกอย่าง PGA Tour หรือ LPGA Tour ต่อไป”การแข่งขัน “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025” จัดแข่งขันรวม 8 รายการ ดังนี้รายการที่ 1 “ช้าง โอเพ่น” วันที่ 8-9 มี.ค.2568 สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมารายการที่ 2 “บางจาก แชมเปี้ยนชิพ” (WAGR) วันที่ 18-20 เม.ย.2568 สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรีรายการที่ 3 “ช้าง แชมเปี้ยนชิพ” วันที่ 10-11 พ.ค.2568 สนามปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรีรายการที่ 4 “ดิทโต้ Super 6 Match Play” วันที่ 7-8 มิ.ย.2568 สนามเขาใหญ่ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมารายการที่ 5 “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ” (WAGR) วันที่ 4-6 ก.ค.2568 (To Be Announced)รายการที่ 6 “บางจาก มาสเตอร์ส” วันที่ 2-3 ส.ค.2568 สนามเขาใหญ่ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมารายการที่ 7 “ช้าง คลาสสิค” (WAGR) วันที่ 5-7 ก.ย.2568 สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรีรายการที่ 8 “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ” (WAGR) วันที่ 3-5 ต.ค.2568 สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมาสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229