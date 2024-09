นักเตะเยาวชนไทย “BDMS PRESENTS BUNDESLIGA DREAM เตะ ล่า ฝัน 2024” เช็กฟิต ณ 2 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ก่อนลุยบุนเดสลีกา

ทีมนักเตะเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15) จากโครงการ “BDMS PRESENTS BUNDESLIGA DREAM เตะ ล่า ฝัน 2024” เดินทางเข้าร่วมทดสอบความพร้อมและประเมินสมรรถภาพร่างกาย และรับฟังคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา ณ 2 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้แก่ สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ศูนย์ Samitivej Active Performance Medical Center (SMAP) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ก่อนเดินทางไปฝึกซ้อมร่วมกับ 3 สโมสรฟุตบอลชั้นนำของบุนเดสลีกาเป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์ ณ ประเทศเยอรมนีในช่วงเช้า ทีมนักฟุตบอลเยาวชนไทยเริ่มเช็กความฟิตกันที่ สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) FIFA Medical Centre of Excellence ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท.นพ.พรเทพ ม้ามณี ร.น. ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ โดยน้อง ๆ ทุกคนได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Inbody) การทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลังและช่วงหลังส่วนล่าง (Sit and Reach Test) ทดสอบการทรงตัว (Balance Test) วัดระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Isokinetic Test) การวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย (VO2 max) เพื่อประเมินหาค่าระดับความฟิตของร่างกาย ผ่านการทดสอบโดยการวิ่งบนลู่วิ่ง เพื่อนำมาคำนวณค่าออกซิเจน การตอบสนองระบบเผาผลาญร่างกาย ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ซี่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาในการออกกำลังกายอย่างมากและในช่วงบ่าย ทีมนักเตะเยาวชนได้เดินทางไปทดสอบความพร้อมกันที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยมี นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, นพ. ศรัณย์ อินทกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, ผศ.นพ วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา อายุรแพทย์โรคหัวใจ ชำนาญการด้าน Sports Cardiology และการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ, นพ.สุวิชาญ บำรุงเชาว์เกษม ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและข้อ ชำนาญการด้านการส่องกล้องโรคข้อและเวชศาสตร์การกีฬา และ พญ.รพีพรรณ ไชยอุดม กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมส่งต่อความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับทีมนักเตะเยาวชน อาทิ ให้คำแนะนำการดูแลอาการบาดเจ็บที่มักพบในนักฟุตบอลอาชีพ การสร้างความแข็งแรงและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตลอดจนมีการแนะนำในเรื่องโภชนาการ การนอน วิธีการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาเยาวชน เป็นต้นอีกทั้งยังมีการเช็กสมรรถภาพของน้อง ๆ จากทาง “FitLAB by Samitivej” ศูนย์รวมบริการด้านการแพทย์กีฬาครบวงจรที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพสำหรับนักกีฬาทุกระดับ โดยมีการทดสอบ การวิ่งเร็ว กระโดดสูง กระโดดไกล การทรงตัว ด้วยอุปกรณ์เพิ่มศักยภาพให้นักกีฬา (Vertimax), การปลดล็อกพลังขาและเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาด้วยเครื่อง Leg Press และการทดสอบประสิทธิภาพของร่างกายก่อนการเล่นกีฬาด้วยเครื่อง VO2 max รวมทั้งยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการมาให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เหล่านักเตะดูแลร่างกายตัวเองได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9-30 กันยายน นี้ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ 17 นักเตะเยาวชนจากโครงการ “BDMS PRESENTS BUNDESLIGA DREAM เตะ ล่า ฝัน 2024” ผ่านสกู๊ปรายงานพิเศษตลอดการเดินทางได้ในรายการ “Sport Corner” เวลา 12.45 น. ทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง 36 หรือ YouTube ช่อง PPTV SPORTS และ Facebook : PPTV Sports