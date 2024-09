ยามาฮ่า ปิดจ็อบ!! ฉลองยอดถล่มทลายจำหน่าย 612 คัน MT-09 Y-AMT ครองความโดดเด่น ในงาน BIG Motor SALE 2024

นายกัมพล พรสูงส่ง รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขาย บริการ และอะไหล่ ร่วมถ่ายภาพฉลองความสำเร็จกับยอดจำหน่ายรวม 612 คัน ร่วมกับพนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2024 หรือ งาน BIG Motor Sale 2024 โดยในปีนี้ยามาฮ่าร่วมออกบูธจัดแสดงรถจักรยานยนต์ครบทุกเซกเมนต์ ภายใต้บูธคอนเซ็ปต์ YAMAHA THE PATH OF LIFE นำทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามาร่วมออกบูธครบทุกรุ่น รวมถึงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ YAMAHA MT-09 Y-AMT ภายในงาน และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบรถบิ๊กไบค์สำหรับงาน Big Motor Sale 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยการฉลองความสำเร็จในครั้งนี้มีขึ้น ณ บูธ YAMAHA THE PATH OF LIFE เมื่อเร็วๆ นี้