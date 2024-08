ยามาฮ่า ฉลองครบรอบ 60 ปี ยกทัพจัดโปรโมชั่น พร้อมเปิดราคา YAMAHA MT-09 Y-AMT ไฮเปอร์เน็กเก็ตแบบสุดเร้าใจที่ 5.19 แสนบาท ในงาน Big Motor Sale 2024

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า นายกัมพล พรสูงส่ง รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขาย บริการ และอะไหล่ นายธนะชัย เลขวนิชกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจรถบิ๊กไบค์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายจรวย ขันมณี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Big Motor Sale นายจตุพร ขันมณี รองประธานบริหาร นางสาวจิตต์จรวย ขันมณี รองประธานบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด นางสาวกนกกาญน์ แก้วตระกูลโชติ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Big Motor Sale ในพิธีเปิด บูธ YAMAHA THE PATH OF LIFE อย่างเป็นทางการในงาน Big Motor Saleสำหรับงานในครั้งนี้ยามาฮ่าได้ทำการเปิดราคารถ YAMAHA MT-09 Y-AMT สุดยอดรถไฮเปอร์เน็กเก็ต สุดเร้าใจที่ราคา 519,000 บาท โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง Y-AMT ทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างสนุกและเร้าใจในเกียร์แบบ MT และ AT ที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส พร้อมกันนี้ ยามาฮ่ายังได้ยกทัพรถจักรยานยนต์มาจัดเสนอครบทุกเซกเมนต์ พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานพร้อมรับ Gift Voucher ส่วนลดสูงสุดที่ 76,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาที่บูธ YAMAHA THE PATH OF FILE ภายในงาน BIG MOTOR SALE ได้ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา