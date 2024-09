“วิ่งลุ้นรวย!” Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส งวดที่ 1 ประสบความสำเร็จ! นักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมวิ่งและลุ้นโชค

ลอตเตอรี่พลัส ต้อนรับนักวิ่งกว่า 2,000 คนที่มาร่วมกิจกรรมวิ่งสุดพิเศษ “Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2567 ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ลอตเตอรี่พลัส ร่วมกับ กลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และกิจกรรมวิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดสอบความฟิตของร่างกาย แต่ยังมีกรรมลุ่นโชค ให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมสนุกอีกด้วย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้นงานนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมลุ้นโชคที่จัดโดย ลอตเตอรี่พลัส ซึ่งมีการแจกของรางวัลมากมายให้กับนักวิ่ง ก่อนที่การวิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นเวลา 16.30 น. กับการวิ่งฟันรัน ระยะ 5 กม. และ 10 กม. โดยหนึ่งในไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือกิจกรรม "วิ่งตะลุย 4 ด่านมหาสนุก" ที่สร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้เข้าร่วม งานวิ่งครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สัมผัสกับความโชคดีที่ลอตเตอรี่พลัสมอบให้คุณนอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัท ลอตเตอรี่พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ลอตเตอรี่พลัสมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้ความบันเทิงและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้คน โดยกิจกรรม “Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส” ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การวิ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ของลอตเตอรี่พลัสผ่านของที่ระลึกและรางวัลต่าง ๆ ซึ่งตนจัดหนัก จัดเต็มด้วยของรางวัลกว่า 2,400 รายการและคุณนอทยังได้กล่าวเสริมว่า ลอตเตอรี่พลัสมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมวิ่งระดับประเทศ ทำให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและน่าจดจำ ไม่เพียงแต่เป็นการจัดกิจกรรมที่ท้าทายและสนุกสนาน แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สัมผัสกับความโชคดีที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นอกจากความสนุกและความตื่นเต้นที่นักวิ่งทุกคนได้รับ รายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 100 บาทต่อคน ยังถูกนำไปบริจาคให้กับ มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่บกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ในสังคม ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการที่ควรจะมี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในสังคมกิจกรรมวิ่ง Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย แต่ยังเป็นการทำบุญและส่งเสริมความดีในสังคม ซึ่งผู้จัดงานหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมในครั้งถัดไปอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งหน้า สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Lucky Run 2024 by ลอตเตอรี่พลัส อย่าพลาดโอกาสที่จะได้วิ่ง ลุ้นโชค และร่วมทำความดีไปพร้อมกัน