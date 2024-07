ลอตเตอรี่พลัส จัดใหญ่ จัดเต็ม “วิ่งลุ้นรวย” เอาใจสายวิ่งและสายลุ้น วันที่ 1 ก.ย.นี้ ณ สวนหลวง ร.9

ลอตเตอรี่พลัส ผนึกกำลัง กลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น จัดกิจกรรมวิ่ง “Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส งวดที่ 1” ณ สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 1 กันยายนนี้ กับไฮไลท์ วิ่งตะลุย 4 ด่านมหาสนุก ลุ้นรับรางวัลมากมาย กว่า 2,400 รางวัล คาดนักวิ่งร่วมสนุกกว่า 3,000 คนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานลอตเตอรี่พลัส อาคาร T PLACE ชั้น 12 โครงการ MARCHE THONGLOR นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหาร ลอตเตอรี่พลัส พร้อมด้วย นายปุญญพัฒน์ ฉายินทุ ผจก.ฝ่ายสร้างสรรค์ กลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง “Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส งวดที่ 1” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งลุ้นรวย!” ทุ่มแจกรางวัลกว่า 2,400 รางวัลนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ CEO ลอตเตอรี่พลัส กล่าวว่า ลอตเตอรี่พลัสพร้อมสนับสนุนความบันเทิงทุกรูปแบบ มิได้จำกัดเพียงการลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกิจกรรมวิ่ง “Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส งวดที่ 1” ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแข่งขันกีฬาและงานวิ่งระดับประเทศ โดยความพิเศษของงานนี้ได้รวบรวมอัตลักษณ์ ของลอตเตอรี่พลัส นำเสนอผ่านของที่ระลึกที่นักวิ่งจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเสื้อวิ่งที่ระลึก หรือ รางวัลต่าง ๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ และ ไฮไลท์วิ่งตะลุย 4 ด่านมหาสนุก ซึ่งจัดใหญ่ จัดเต็ม ทุ่มทุนแจกไม่อั้นกว่า 2,400 รางวัล ทั้งนี้รายได้จากค่าสมัคร 100 บาท ของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะถูกมอบให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยเหลือ พัฒนา และ ฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่บกพร่องทางพัฒนาการ หรือการเรียนรู้ในสังคม ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และบริการตามที่เขาพึงมี และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้นายปุญญพัฒน์ ฉายินทุ ผจก.ฝ่ายสร้างสรรค์ กลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น กล่าวว่า กิจกรรมวิ่ง “Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส งวดที่ 1” กลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น โดยการสนับสนุนของลอตเตอรี่พลัส จัดขึ้นเพื่อสร้างงานอีเว้นท์กีฬามวลชน ที่ส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ สร้างสรรค์กิจกรรมแห่งความสนุก สร้างโอกาส สร้างความสุขให้กับผู้คน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งลุ้นรวย!” เอาใจสายวิ่งและสายลุ้น โดยเป็นการวิ่งฟันรัน ตะลุยด่านลุ้นโชค 4 ด่าน มีเส้นทางวิ่ง ฟันรัน 3 กม. และ 5 กม. ราคาบัตร 400 บาท และ 450 บาท ผู้สมัครได้รับเสื้อที่ระลึกตามระยะ, หมายเลขแข่งขัน, เหรียญรางวัลหมุนได้, อาหารหลังเส้นชัย, ประกันอุบัติเหตุ และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 2,400 รางวัล ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งมาร่วมสนุก ร่วมลุ้นกับกิจกรรมวิ่งสุดบันเทิงแห่งยุค! กว่า 2,000 คนสำหรับ “Lucky Run Series 2024 by ลอตเตอรี่พลัส งวดที่ 1 ” จะจัดการแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน 2567 ณ สวนหลวง ร.9 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะฟันรัน 5 กม. และ ฟันรัน 3 กม. ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 สิงหาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Lucky Run 2024 by ลอตเตอรี่พลัส