“ภูมิกิตติ์” ร่างทองหวดลบ 8 คว้าแชมป์ “โยเน็กซ์” ที่ญี่ปุ่น

“ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์” นักกอล์ฟตัวแทนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” ร่างทองหวด 8 อันเดอร์พาร์ ผงาดคว้าแชมป์ Overall (ชาย) และแชมป์คลาสเอ (ชาย) ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน “โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2024” ให้กับทีมไทยได้สำเร็จ ที่สนามโยเน็กซ์ คันทรี คลับ เมืองนะงะโอกะ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม ที่ผ่านมาการแข่งขัน “โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2024” เดินหน้าจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่ทำคะแนนรวม Overall อันดับที่ 1 (จัดอันดับคะแนนรวมในคลาสเอและบี) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและหาประสบการณ์ในการแข่งขันเลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) รายการ YONEX Ladies Championship 2025 นอกจากนี้ นักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 2 จะได้รับสิทธิ์แข่งรอบ Monday Qualify ในรายการนี้ช่วงเดือนมิถุนายน ปีหน้าอีกด้วยในปีนี้ “เดอะ เจ็นซ์” ได้ส่งตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2024” เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 คน และนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต” อีก 2 คน รวมทั้งหมด 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) โดยในประเภทชาย ประกอบด้วย ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์, ณฐภัทร ตรงจิตภักดี, อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล และรัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ และจิรภัทร ทุยบึงฉิม ส่วนประเภทหญิง ประกอบด้วย เขมมินทรา งามเหลา, เขมณัฎฐ์ ศรลัมพ์, สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล, ณชา สถิตย์สัมพันธ์ และธัญธร จิระเสวกดิลกนายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “เดอะ เจ็นซ์” ได้นำทัพนักกอล์ฟลงสู้ศึกในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “เราได้ทำการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนจากทัวร์ของเราเองคือ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” จำนวน 8 คน และคัดจากทัวร์ “ช้าง ไทยแลนด์ กอล์ฟ เซอร์กิต” อีก 2 คน รวม 10 คน (ชายและหญิง) เพื่อร่วมชิงชัยในปีนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสร้างศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ หาประสบการณ์ใหม่ๆ ในเกมกอล์ฟให้กับน้องๆ เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งและนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้”“โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2024” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือ คลาสเอ (อายุ 15-18 ปี) และคลาสบี (อายุ 11-14 ปี) เป็นหนึ่งในรายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) ทำการแข่งขัน 3 วันๆ ละ 18 หลุม รวม 54 หลุม ผู้ชายจะแข่งที่ระยะ 6,825 หลา ส่วนผู้หญิงแข่งที่ระยะ 6,333 หลา แข่งขันโดยไม่มีแคดดี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมชิงชัยรวม 156 คน จาก 4 ประเทศคือ ญี่ปุ่น, จีน, สิงคโปร์ และไทย ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันสองวัน 36 หลุม ในประเภทชาย จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ 37 คน และเสมอ ส่วนประเภทหญิง จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ 34 คน และเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ โดยเรียงลำดับสกอร์รวมของคลาสเอและบี” นายดาว์ปกรณ์ กล่าวโดยในวันซ้อมอย่างเป็นทางการ (26 ส.ค.67) ทาง “โยเน็กซ์” ได้จัดกิจกรรม Longest Drive Contest โดยใช้อุปกรณ์ของ Yonex ที่หลุม 1 พาร์ 5 ระยะ 533 หลา ผลปรากฏว่า ทีม“เดอะ เจ็นซ์” ยังคงรักษาแชมป์ตีไกลสมัยที่ 4 ไว้ได้ (ตั้งแต่ปี 2018) โดยฝ่ายชาย แชมป์ตีไกลเป็นของ “ฮาร์ท-ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์” ที่หวดไปเต็มๆ กับระยะ 314 หลา และ “พีเจ-เขมมินทรา งามเหลา” ระยะ 233 หลา คว้าแชมป์ฝ่ายหญิงหลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย น้องฮาร์ท-ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ ได้เปิดเผยหลังจบเกมการแข่งขันว่า “สำหรับการมาแข่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ก็เตรียมตัวแก้จุดบอดของปีที่แล้ว คือ Tee Shot ผิดพลาด ทำให้ออก OB เยอะ และซ้อมในสิ่งที่ควรจะต้องซ้อมในสภาพสนามของโยเน็กซ์ คันทรี คลับ แม้สนามจะสั้น แต่มีแฟร์เวย์ที่แคบและมี OB อุปสรรคซ้ายขวาตลอด ทำให้เล่นช็อตแอพโพรชค่อนข้างยาก แต่มีข้อดีคือกรีนที่นี่ค่อนข้างใหญ่ ปีนี้เตรียมความพร้อมมาเต็มที่ และซ้อม Tee Shot มาเป็นพิเศษ พอใจกับผลงานที่ทำได้ในครั้งนี้ และจะเก็บประสบการณ์ที่นี่กลับไปพัฒนาเกมกอล์ฟให้มากที่สุด และต้องขอขอบคุณ “เดอะ เจ็นซ์” ที่ให้โอกาสได้เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้”สรุปผลการแข่งขันของนักกอล์ฟที่เป็นตัวแทนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้คลาสเอ-ชาย ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ คว้าแชมป์ในรุ่นนี้พร้อมกับควบแชมป์ Overall (ชาย) ได้สำเร็จด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 (68-69-71) ส่วน ณฐภัทร ตรงจิตภักดี จบอันดับที่ 22 สกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 230 (72-76-82) คลาสเอ-หญิง เขมมินทรา งามเหลา จบอันดับ 6 ร่วม สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (72-72-73)คลาสบี-ชาย อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล จบอันดับ 4 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 221 (79-70-72) และ รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ จบอันดับ 9 สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 227 (76-74-77) คลาสบี-หญิง สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล จบอันดับ 3 สกอร์รวมอีเวนท์พาร์ 216 (72-73-71) และณชา สถิตย์สัมพันธ์ จบอันดับ 11 สกอร์รวม 10โอเวอร์พาร์ 226 (73-77-76)ส่วน จิรภัทร ทุยบึงฉิม (คลาสเอ-ชาย), เขมณัฎฐ์ ศรลัมพ์ (คลาสเอ-หญิง) และ ธัญธร จิระเสวกดิลก (คลาสเอ-หญิง) ไม่ผ่านตัดตัวเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศสำหรับนักกอล์ฟหญิงที่ได้สิทธิ์แข่งเลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) รายการ YONEX Ladies Championship 2024 เป็นของ Aisa Saito จากประเทศญี่ปุ่น โชว์ฟอร์มเฉียบ คว้าอันดับ 1 ทำไปถึง 8 อันเดอร์พาร์ 208 และพิมภากร ปัญญาดิลก ทีม TSGU จากไทย จบอันดับ 2 สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 216 ได้สิทธิ์แข่งรอบ Monday Qualify ของรายการนี้อีกด้วย